MagicenelBeat nos revela en El Portal del Web que Pailita no estaba contemplado en «Ultra Solo»

Esta tarde llegó al Portal del Web, MagicenelBeat, el productor chileno de 23 años que lo está dando todo en la música urbana. Ojito, que le gustaría incursionar en otros estilos, pero te lo contaremos más adelante.

El creador de temazos conversó con nuestros queridos locutores, DJ Black y JL Godoy, donde nos contó cómo ha sido colaborar con Bad Bunny y Daddy Yankee, su proceso creativo en el estudio y sobre cómo inició haciendo sus beats.

Revisa el audio aquí. También te contamos parte de su historia.

Los inicios y esencia de MagicenelBeat

El productor es de San Bernardo y desde los 13 años que está metido en el mundo de la música. Empezó en su pieza, en una espacio super chico y al hacer un repasó con el futuro se pone muy feliz. «Estaba seguro de que podría lograrlo, pero no tanto, porque no sabía», confesó.

Entró a la música con los Red Hot Chili Peppers, desde joven ha escuchado muchas cosas. De hecho, le encantaría producir sencillo para artistas de otro género. «Me gusta mucho Mon Laferte, Francisca Valenzuela. De afuera, Jorja Smith. Esperemos que funcione, me encantan otros géneros, ojala experimentar«, declaró MagicenelBeat.

La fama, es algo que notoriamente le ha llegado a los cantantes y productores de música urbana. Él no siente que es una persona conocida. De hecho, le gusta estar solo, en su espacio y con su familia.

«Ir al mall tranquilo, los chiquillos ya no pueden hacer eso. No sé si el fin único de ser productor es ser conocido mundialmente, quizás es una consecuencia actual, pero, por ejemplo, nadie conoce el productor de Michael Jackson», manifestó.

MagicenelBeat, nos cuenta que sí el fuera muy reconocido, afectaría su esencia. La mayoría de sus canciones son con una vibra melancólica, la cuál lo idéntica. No obstante, si eso llegará a cambiar, también lo haría su música y no es lo que quiere.

«Lo principal es que no acostumbro a lanzar canciones que no conecte o que no me hagan sentir algo. Las escucho muchas veces y noto cuando conectó, cuando no, usualmente no salen o no les va bien», se sinceró el productor.

Las producciones estrella

Recientemente MagicenelBeat participó con tres grandes artistas a nivel mundial. Hace más de un año partió su colaboración en el último disco de Bad Bunny.

«Cuándo están trabajando en un álbum , tienen una cartera de productores y le avisan a todos: estamos buscando esto. En eso el manager de Bad Bunny, le avisó al mío, estuve haciendo cosas como por un año y salió», inició.

«Estuve emocionado, más que otra cosa, porque hemos pasado hartas cosas, sentir instancias de éxito o bendiciones de ese tipo, emocionado, porque han sido hartos años. Antes de que existiera todo lo que hay ahora, empecé cuando estaba de moda Croni-K», agregó el productor.

Ojito, que no ha sido lo último, hace unos días se estrenó su último junte con Rauw Alejandro y Daddy Yankee.

«Soy fan de Rauw y Daddy Yankee, antes que saliera el tema, un mes antes, me llamó el hijo de Daddy Yankee, que también produce. Me dijo hermano te felicito, a mi papá le encantó la canción, va a ser de sus últimas canciones, y no tiene ninguna con un chileno, entraste justo», comentó.

«A mi me pone muy orgulloso y sobre todo me trae recuerdos de cuando vino a Viña en el 2006, cuando tenía 7 años y me creía Daddy Yankee. Es un bonito recuerdo, que está en otro plano, es otra la relación», reflexionó.

El palo de Ultra Solo

El año pasado se estrenó un tema que dio vuelta al mundo, Ultra Solo. La canción producida por MagicenelBeat y cantada por Polimá Westcoast junto a Pailita. El productor nos contó cómo fue el proceso de creación de semejante pieza.

«Esto partió en Argentina, Buenos Aires, estábamos en navidad del 2021, para grabar con Duki y con Tiago. Resulta que llagamos y estaban todos con Covid, íbamos al estudio nosotros solos y está canción originalmente era con Tiago PZK, el tenía problemas a la garganta y bueno el Poli me dijo, no va a poder», inició MagicenelBeat.

«El Duki nos prestó su estudio, fuimos y cuando íbamos en el uber, sabí que hay una hu… que me carga de los DJ, aceleran las canciones en la que trabajo. Si hacemos una canción rápida, nadie la va acelerar», explicó la mente tras la canción.

«El nombre fue inconsciente, la cena navidad estábamos solo, en ese momento yo echaba de menos a mi familia. Puse la pista, empezamos a grabar y el poli cantó altiro, le dije hermano esto es. Esta hu.. la cagó. No me sonaba a nada que había escuchado antes», expuso el productor.

«Cuando llegamos a Chile, dijimos pucha el Tiago se cayó. El poli dice tengo un Pokémon debajo de la manga, nunca hemos grabado con él. Yo pensaba en mi casa, quién chucha es. Un día llegamos al estudio, me manda un link y ahí leí Pailita voces. Cuando escucho la voz de él, dije ya está es, pura poesía, cuajó». finalizó.