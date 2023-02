¡Es oficial!: Simón Oliveros se despide de Mega tras 12 años

Simón Oliveros ha dado que hablar durante las últimas jornadas debido a su bullada salida de Mega, la que finalmente confirmó el mismo periodista a través de su cuenta de Instagram con un emotivo video de despedida.

El comunicador ocupó su perfil para agradecer a la que fue su casa por doce años, además de recibir el cariño de varios famosillos a través de la misma publicación.

El mensaje de Simón Oliveros en sus redes

«12 años @mega.tv querido!! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa», expresó el comunicador a través de su perfil.

De igual manera, Simón Oliveros cerró diciendo: «LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», concluyó en su mensaje que acompañó con un video recopilatorio de sus momentos en su ahora ex casa televisiva.

Cabe señalar que famosillos como la ex animadora de Chilevisión, Millaray Viera; el periodista, Roberto Cox; Andrés Caniulef; Juan Pablo Queraltó; Luis Jara, y Soledad Onetto.

¿Cuál sería su nuevo destino?

Esta confirmación viene después de que Simón Olivero dejara la conducción del primer noticiero del día en Mega. Desde ese momento, solo se concentró en su rol como notero en Mucho Gusto.

«Hoy dejé oficialmente la conducción del Meganoticias Amanece. Neruda lo definió muy bien ‘uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida’ y en este equipo el del AMANECE yo fui inmensamente feliz. Pleno profesionalmente», indicó en aquella ocasión.

Ahora que se confirmó su salida se puede volver a tomar la filtración de Cecilia Gutiérrez, quien hace unos días aseguró que Simón Oliveros sería el nuevo refuerzo de Buenos Días a Todos para trabajar junto a los nuevos conductores, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.