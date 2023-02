¡Fue despedido!: Pablo Chill-E se refiere al responsable del gran error en show de Polimá Westcoast

Anoche muchos esperaban que Pablo Chill-E subiera a la Quinta Vergara, en el marco del show de Polimá Westcoast en Viña 2023, y así ocurrió, aunque no de la mejor forma.

Todos estaban atentos a la presentación del cantante chileno cuando comenzó interpretar la canción «My Blood». Todos tenían la esperanza de ver al líder de la «Shishigang» sobre el escenario y así ocurrió.

No obstante, pese a que Polimá Westcoast se llevó Gaviota de Plata y de Oro, siendo una noche más que inolvidable que quedara en su memoria y en la de su madre que estaba presente, también hubo un gran error que marcó de forma negativa (parcialmente) su concierto.

El descargo y posterior aclaración de Pablo Chill-E

«Malayas ctm me silenciaron de pana. @richboywest eres mi amigo, te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda. No pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier vez y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono», señaló Pablo Chill-E a través de las historias de su cuenta de Instagram.

«No saco música hace años y aun así intenta opacarme jajajaj bonita», cerró el artista en una primera publicación.

Inmediatamente después, Pablo Chill-E salió a aclarar que la responsabilidad del gran error en su participación, no fue de su colega y amigo, ni tampoco de la producción del certamen viñamarino.

«No fue culpa del Poli ni tampoco del Festival!! Para que sepan, fue culpa del equipo de sonido del artista, lamentable. Me siento ultra pasao a llevar, pero na que hacer, solo decirles la verdad... y se supone que son «profesionales», lanzó el cantante urbano, antes de volver aclarar el tema, más en frío y horas más tarde de lo ocurrido.

«Sigo aclarando que lo de ayer no fue culpa de @richboywest. Él solo quería que todos brilláramos juntos como lo hemos hecho siempre, tampoco fue culpa del Festival de Viña, ni hay ningún tipo de censura», comenzó diciendo Pablo Chill-E con relación a la serie de rumores que hay redes.

Del mismo modo, el intérprete de «Vibras» dijo y reveló: «fue netamente la ineptitud de un trabajador del Poli… el cual ya despidieron. Para que dejen de culpar a quien no tiene culpa, por favor», cerró Pablo Chill-E a través de su perfil social.