Le llovieron críticas a Belén Mora tras desubicado comentario contra los vegetarianos

Tras el polémico paso de Belén Mora en el Festival de Viña 2023, las críticas a su persona aumentaron y de hecho, antiguos dichos de la humorista salieron a la luz. Lo que enfureció a muchos, fue un comentario que se tiró.

¿Qué dijo? Hace casi un año, la comediante fue invitada al programa «Entre Broma y Broma», estelar animado por Luis Slimming. En el contexto de la conversación, la humorista comentó lo que posteriormente la re-sepultaría.

«Mi hijo ahora no come carne porque los animales sufren. Y lo pongo entre comillas», expreso Belén Mora.

Los dichos de la comediante que causaron indignación

«¿Hay algún testimonio? Porque si hay testimonios de algún animal que dijo; Yo sufrí, perfecto», respondió ante ser consultada si apoyaba la decisión de su hijo.

«¿Me vas a decir que una vaca no siente dolor?», arremetió un poco preocupado Luis Slimming.

«¿Has hablado con una vaca? ¿Te has metido a la cuenta de Instagram de una vaca que diga: Hola, voy a contar mi verdad?», reveló llamando la atención de los presentes.

Luego de ser altamente viralizado a través de las redes sociales, los cometarios de los internautas no se hicieron esperar. La mayoría entendía que no respetará el ser vegetariano, pero creer que los animales no tienen dolor, es una barbaridad.

«Ridícula. Que bueno que la hayan mega funado, su cerebro no da pa tener un argumento mas que «has hablado con una vaca?»», «Me salió un vídeo de la Belén Mora diciendo una idiotez y toda la empatía que sentí por ella se esfumó», «me da lo mismo que haya estado haciendo su trabajo. Belén Mora merece las pifias por el simple y desconcertante hecho de que no asume a los animales como seres sintientes. No sé si vieron la entrevista, pero me da una rabia que le demos pantalla a gente que no se informa».

Revisa el video en cuestión acá:

chiquillos se me pasó la pena por Belén pic.twitter.com/NUIVjXpLrS — . (@torrejonfocs) February 23, 2023