«No era para mí»: Chico Pérez cuenta la firme sobre chiste de Fabrizio Copano que iba para el Kiwi

Fabrizio Copano triunfó rotundamente en el Festival de Viña 2023 después de superar las pifias del «monstruo», gracias a una rutina que apuntó a varios temas y personajes de distinta índole.

Uno de ellos fue el DJ Cristián «Chico» Pérez, quien fue mencionado en varias ocasiones por el ex Club de la Comediante en su show.

Este detalle fue comentado e incluso aclarado en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, ya que esta talla no iba para él, sino que para un nombre que esta en el ojo del huracán durante los últimos días.

Fabrizio Copano y el chiste que tuvo que cambiar a último momento

«Oye, pedí un Uber para ir a pegarle, pero no llegó nunca. Me canceló la carrera», comenzó diciendo Chico Pérez a modo de broma, mediante del programa de Chilevisión. Además, rostro temporal del canal también agregó: «me nombró como seis veces. Conozco personalmente a Fabrizio, pero no soy amigo de Fabrizio», reveló.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que pese a reírse de los chistes del comediante, Chico Pérez desclasificó que la «talla» no era para él.

«El chiste no era para mí tampoco. Era para otra persona, para el Kiwi, directamente. Fabrizio venía haciendo esta rutina hace rato y en ese momento, el que nombraba era el Kiwi», detalló sobre el animador que protoganizó el polémico beso a Pamela Leiva.

Igualmente, el locutor radial señaló: «lo que pasó ayer es que, sabemos la situación en la que está el Kiwi. Lo despidieron de TVN. Seguramente, si tú nombrabas al Kiwi, lo más probable es que recibieras pifias de vuelta por la situación en la que se vio envuelto», agregó.

«La gente de la organización, le dijo: ‘parece que no es un buen momento’, y por eso 15 minutos antes… Yo tengo re buena onda con Fabrizio, de verdad. Entonces dijo, ‘¿a quién podemos nombrar? Primero que la gente conozca, que no se vaya a enojar, que entienda esto’, y por eso sale mi nombre», continuó señalando, según rescató ADN Radio.

«Por eso sale del chiste, por eso aparezco yo de rebote», cerró Chico Pérez en el matinal de Chilevisión.