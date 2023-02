«Me dio rabia, me sentí incómoda»: Pamela Leiva alzó la voz tras el polémico despido del Kiwi

Pamela Leiva fue la gran ganadora de la primera noche del Festival de Viña 2023. Sin embargo, lamentablemente para ella, su triunfo en la Quinta Vergara pasó a un segundo plano tras su controversial aparición en el matinal Buenos Días a Todos con el ahora ex rostro de TVN, el Kiwi.

Recordemos que el comunicador fue desvinculado de la señal estatal. Esto después de robarle un beso a la comediante en un despacho y claramente sin su consentimiento.

«Estoy mal, muy mal», confesó Arturo Walden, en una de sus declaraciones más recientes a Las Últimas Noticias (LUN). «Fue una injusticia muy grande, pero bueno. Es terrible (…) Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito», declaró el Kiwi, junto con asegurar que es una buena y que se equivocó.

La primera declaración pública de Pamela Leiva

Fue a través de una transmisión en vivo en su cuenta Instagram, donde la comediante nacional se refirió por primera vez al tema, después del despido del Kiwi.

«Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos», aclaró de entrada la chiquilla.

«Hoy (miércoles) sí recibo un llamado de teléfono de TVN donde ellos me piden disculpas. Yo también entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo. Yo les agradecí que me hayan llamado y les expliqué que no quería que eso empañara y que eso fuera la noticia, por lo tanto, no le di más energía de la necesaria para mí en ese momento», relató Pamela Leiva.

Asimismo, junto con lamentar el despido de Arturo Walden, la «standapera» recordó como se sintió en el incómodo despacho a través de las pantallas de TVN.

«A mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ‘¿qué hago? Donde me agarra, me echo para atrás, y digo… chucha… ¿Qué hago? Tuve muchas ganas de irme, pero no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea la noticia», confesó Pamela Leiva, quien señaló que «bloqueó» aquel instante y realizó un llamado para que no se vuelva a repetir en ningún otro lugar.

«Este tipo de actos son los que tenemos que erradicar. Hay que respetar», dijo la ex chica reality en su perfil de Instagram.