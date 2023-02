Gonzalo Valenzuela habría encontrado el amor en su pasada por Viña 2023

Gonzalo Valenzuela, es un reconocido actor de nuestro país. Esta vez, sorprendió con su pasada como jurado en el Festival de Viña del Mar y llegó a lucirse, desde su entrada en la Gala del certamen.

En ese sentido, el intérprete de «Papá a la Deriva», habría encontrado su nueva media naranja con alguien que también se lució en la «Noche Cero».

¿Qué pasó?

Durante la última edición de programa farandulero «Zona de Estrellas», aseguraron que Gonzalo Valenzuela, fue captado en una cita con Kika Silva. Recordemos, que la modelo nacional, también desfiló en la Gala.

Según la declaración, ambos fueron vistos, muy juntitos, mientras almorzaban.

«Este pasado fin de semana, dos figuras relacionadas con el Festival estuvieron juntos en la Laguna de Zapallar. Los vieron muy acaramelados en un restaurante”, reveló Pablo Candia.

Así mismo, los panelistas, rebobinaron cuando Kika Silva, fue vinculada con Benjamin Vicuña..

«En pleno escándalo con la China (Suárez), ya estaba comenzando el coqueteo con Eli (Sulichin). Y por esa mala suerte que tiene Benjamín, en un evento que hubo acá, una persona lo vio que se fue con Kika Silva, una modelo e influencer de Chile. Dicen que se fueron muy juntos los dos solitos y escondidos de todo el mundo antes que el evento terminara», declaraciones que fueron inmediatamente desmentidas por la modelo chilena.

«Siento que es un poco mucho. No puede ser que salude a alguien, o lo miren, y se arme algo. Siempre lo involucran con cosas que no tienen nada que ver. Él tiene su pasado, pero ya se pasan. No se cansan de buscarle pareja», arremetió.

Ojito, que nos da para pensar, puesto que esta vez no ha confirmado o negado el rumor que la vinculan con Gonzalo Valenzuela.

Inmediatamente, salieron reacciones ante este nuevo amorío: «Como se cambian de pareja esta gente jajajaj», «Bu yo quería que esté con la pame Leiva» y «Pensé que tenia onda con nicki nicole».