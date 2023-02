Pailita se quiebra al hablar de las críticas en su contra: «Estoy destruido en este momento»

El último mes para Pailita no ha sido el mejor de todos, después de sus declaraciones en el marco de los incendios en el sur, y ahora todo lo que ha ocurrido después de la rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023 y el conflicto tras el quiebre con su ex pareja, Skarleth.

Es por eso que el artista urbano rompió el silencio después de la serie de criticas en su contra. Esto debido al cuestionamiento de su relación con su ex polola y la diferencia de edad que hay con la chiquilla.

Pailita se confiesa tras su «mes del terror»

«Hola a toda la gente del Instagram, quiero hacer unas declaraciones a todo lo que ha estado pasando estos días», señaló la voz de «Parcera» a través de sus historias de Instagram.

«Quería primero que todo pedirles disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas: a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos por el live. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas», continuó diciendo Pailita en la red social.

El artista urbano reconoció que todas las cosas que dijo en su transmisión en vivo no fueron las más acertadas. Aseguró que actuó de forma impuslvia debido a que estaba viendo el «live» de Skarleth y no le parecía lo que se estaba diciendo.

«Me pongo en los pantalones, me equivoqué feo, dije cosas que no tuve que haber dicho, soy persona, quiero que entiendan eso. Yo no he matado a nadie, no he violado a nadie, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar», señaló Pailita en su Instagram.

«Esto a mí me está afectando psicológicamente, yo estoy destruido en este momento, de verdad que quiero tirar todo a la mierda, me da mucha pena de verdad… Porque yo tengo familia y yo no soy una mala persona», agregó el cantante chileno visiblemente afectado.

Pailita terminó sus declaraciones enfatizando en que nunca hizo nada sin el consentimiento de su ex pareja y se disculpó nuevamente. Además, también publicó otra historia con un breve texto hablando del bullying cibernético que recibe por la relación con su mamá.