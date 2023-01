«No me daba el amor que necesitaba»: Polola de Pailita explicó los detalles de su regreso como pareja

La relación entre Pailita y Skarleth se viene robando todas las miradas en las redes sociales hace un rato, principalmente por toda la historia que la misma tiene detrás.

Con esto nos referimos a la relación previa que Skarleth tenía con su expareja. Recordemos que esta terminó para volver con el cantante de Punta Arenas, Pailita.

La confesión de la pareja de Pailita

Ante las declaraciones de su expololo por lo que fue el termino de su relación, Skarleth decidió dar su versión ante los hechos.

Cabe destacar que la pareja había recibido cierta cantidad de críticas tras la decisión de volver y de toda la historia que hubo antes de que esto sucediera.

Por este motivo, la polola de Pailita decidió contar su versión a través de sus historias de Instagram.

«Quisiera aclarar algunas cosas que se andan divulgando que no son correctas. Primero que todo, yo con Javier (Pailita) hablamos el jueves pasado en la madrugada, no hablábamos hace 9 meses!! La intención de esta conversación en ningún momento fue de volver, sino de aclarar y arreglar las cosas», comenzó explicando Skarleth.

Posteriormente, explicó todo lo que ocurrió con su expareja. «Le conté al Tomás que había hablado con él, yo estaba en Punta Arenas y Pailita en Santiago, en ningún momento lo engañé, incluso fui lo más sincera con él, le dije lo que me pasaba, y aún así, hizo sus propias conclusiones y las dio a conocer».

«Yo nunca sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien, por eso preferí decirle, yo ya no me sentía bien con él, no me daba el amor que necesitaba, incluso antes de hablar con Javier, yo le había pedido un tiempo al Tomás por lo mismo, no me hacía sentir bien los últimos meses», detalló Skarleth.

Posteriormente, continuó con lo ocurrido con Pailita. «Esto que pasó con Javier ninguno de los dos lo tenía en su mente, jamás pensé que volvería a hablar con él, por eso hice mi vida. Al hablar con él me di cuenta de que aún siento muchas cosas, y si tenemos la oportunidad de volver e intentarlo de nuevo, es decisión mía, nadie se tiene que meter».

«A pesar de todo lo que haya pasado, no he encontrado a nadie que me haga sentir especial como Javier lo hizo», continuó.

Finalmente, concluyó con un claro mensaje. «Estoy súper feliz, que tengan una hermosa semana».

Revisa la historia a continuación