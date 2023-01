«Donde Quiero Estar»: Quevedo anuncia su primer álbum con emotivo mensaje

Quevedo se pegó a nivel mundial a mediados de 2022 después del estreno de la Bizarrap Music Session #52, lo que claramente sirvió como impulso para que todo el globo siguiera su carrera.

Después de esa canción, sacó temas como «SIN SEÑAL» con Ovy On The Drums, «LACONE» con Mora y Polimá Westcoast y «Real G» con Bad Gyal. Además de los adelantos «VISTA AL MAR», «PUNTO G» y «PLAYA DEL INGLÉS» con Myke Towers, que forman parte de su primer álbum titulado «Donde Quiero Estar».

¿Cuándo se estrena el primer disco de Quevedo?

«DISPONIBLE PARA TODO EL MUNDO EL 20 DE ENERO DE 2023 📀 ✨🌐», comenzó señalando Quevedo en la publicación donde reveló el tracklist de su álbum que estrenará en siete días más.

«🌱 bueno gente, ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera», explicó en inicio el intérprete español.

Sumado a lo anterior, Quevedo también expresó: «Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando☄️», confesó la voz de «Si Quieren Frontear» junto a Duki y De La Ghetto.

El artista también se sinceró que prefiere estar con los suyos, en su hogar, donde está cómoda y no le falta nada. «Creo que hemos conseguido contar la isla a través de Pedro (su nombre real) y Pedro a través de la isla, y ese era el objetivo 🔺», añadió.

«Es un regalo de mi para ustedes, y también de Quevedo para pedro. por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida 🌱», cerró Quevedo agradeciendo a sus fans.