Mauricio Israel despotrica contra Yamila Reyna por su decisión de no ser mamá

Recientemente, Yamila Reyna, participó en «Buenas Noches a Todos», donde la animadora confesó que no quiere tener hijos.

A raíz de esto, Mauricio Israel, metió su nariz, donde no lo llamaban y comentó sobre la decisión de la comediante.

Ayer el panelista de «Sígueme y te Sigo», se tomó su programa para analizar y arremeter contra los dichos de la actriz.

Las críticas de Mauricio Israel

El comentarista deportivo a penas inició el tema opinó sobre la decisión de Yamila Reyna. «Yo después de leer eso, me tiro del puente», comenzó

«Es súper respetable que no quiera tener hijos, yo quiero ser abuelo y todavía no me quieren hacer abuelo, es súper respetable… tú tienes todo el derecho a ser mamá, es libertad y libre albedrío, pero echarle la culpa al mundo ya es como…», agregó Israel.

«Por qué no dijo es que no me gusta el agua que no está potable. Decir que no los quiero traer al mundo por cómo está, es decir es que no me gusta el color del techo, o sea, no dices nada con eso y le echai la culpa al mundo», sumó el comentarista deportivo.

«Ella está emparejada con una persona que es papá… qué queda para los hijos de él, para su pareja, o sea eres un irresponsable, mira cómo va el mundo al que trajiste hijos«, comentó Mauricio Israel sobre la pareja de Yamila Reyna.

«Me carga que el cojo le echa la culpa al empedrado», finalizó.

Los dichos de Yamila Reyna

La actriz cuando conversó con Eduardo Fuentes, le confesó que ya no quiere ser madre y que forma parte de un sueño del pasado.

«Un hijo no es un esclavo, es un acto de amor. Y supongo que cuando uno elige traer un hijo al mundo es la persona que más vas a amar en toda tu vida. Y si realmente yo voy a traer a quien más amo en toda mi vida, ¿por qué lo voy a traer a un mundo como el que vivimos hoy?», agregó.

En cuanto a su relación con su pareja, el futbolista, Diego Sánchez, la comediante contó que él al ya tener hijos la situación se aliviana. «Él tiene hijos por suerte, así que no estoy siendo egoísta con él. Ya fue papá. A él le encantaría, pero ya intentó por todos los medios convencerme y renunció… Lo entendió», finalizó.