«Me sentía como una basura»: Kiwi cuenta la firme sobre su polémico despido de TVN

Fue el pasado 22 de febrero cuando Arturo Walden, más conocido como el «Kiwi», fue desvinculado de TVN. Esto ocurrió después de un polémico y criticado beso a Pamela Leiva durante un despacho del «Buenos Días a Todos».

Esto impactó negativamente en el conocido comunicador, quien recientemente se confesó en «Sígueme y te Sigo» de TV+. Esto después de entregar unas breves palabras a LUN en su regreso a Santiago.

«Fue una injustica muy grande, pero bueno. Es terrible (…) Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito», señaló el Kiwi en aquella ocasión, previo a llegar a la pantalla chica para desclasificar información sobre su polémica salida de TVN.

Su interacción con Pamela Leiva

«Fue injusto (…) uno pasa por la rabia y pena», señaló el Kiwi durante el episodio del pasado lunes en el programa de TV+.

Arturo Walden continuó relatando como fue el día en el que se llevó a cabo la polémica situación con la comediante que triunfó en Viña 2023. «Ese día me mandaron a hacer un móvil con la Pamela (…) le escribí y me contestó, y me puse eufórico», recordó.

«Yo no le di el beso, pero como estaba la cabeza ahí (pareciera que sí). Entonces, la Pamela me dice que no se roban los besos y yo le pido perdón», detalló el Kiwi en conversación con el panel de Sígueme y te Sigo.

En esa misma línea, el comunicador aseguró que estuvo con Pamela Leiva y todo fue muy buena onda. «Me dijeron ‘la raja, estamos contentos, pero no hagas más lo del beso'», aseguró Arturo Walden.

Las declaraciones del Kiwi sobre su salida

«Llamé al productor ejecutivo y le pregunto qué hacemos, y no me contestó. A mí me dijeron que no fuera a la Quinta Vergara para protegerme… Estaba complicado porque no estoy acostumbrado a este tipo de polémicas, me sentía solo (…) me sentía como una basura», confesó el ex Buenos Días a Todos sobre lo que ocurrió después de la viralización del registro del polémico despacho.

El Kiwi continuó detallando que durante el día de su despido iba a hacer un móvil con Michael Roldan. Asimismo, Arturo Walden contó que el productor que no le contestó antes, le habló y le dijo: «a la mitad del programa te llamo», lo que inmediatamente le dio pena.

«Entro en una habitación con dos camas y una mesa al medio, parecía interrogatorio, y veo el contrato. Me senté y me dijeron ‘le estás haciendo mucho daño al programa, no puedes seguir en el programa’», relató el comunicador.

«No me preguntaron cómo estaba, nada. Me trajeron el contrato y me comentaron que me iban a pagar hasta ese día, y yo dije ‘cómo pueden ser tan rascas’, y dije ‘chao'», agregó junto con revelar que la reunión duró tres minutos, por lo que no tenía mucho que «alegar».