José Luis Repenning sobre su interacción con TINI en Viña 2023: «Me dijeron viejo verde»

TINI fue la encargada de abrir la segunda noche del Festival de Viña 2023 con gran éxito al llevarse tanto Gaviota de Plata como de Oro.

Su presentación contó con una batería de cerca de 20 canciones que sonaron fuerte en la Quinta Vergara. Incluso, su concierto también contó con curiosos momentos como la chaqueta que recibió de una fan y cuando José Luis Repenning dijo: «mijita rica».

Esto último ocurrió después de que TINI cantó el tema «Maldita Foto» que lanzó junto a Manuel Turizo, y cuando la artista trasandina interactuaba con los miles de personas que llegaron al recinto viñamarino.

«Allá atrás, como andan, ¿Bien? ¿Todavía hay energía? ¿Sí? Ok, porque de show todavía queda bastante», preguntó la cantautora antes de que el público iniciara el conocido cántico que aclaró el periodista cuando TINI le acercó su micrófono.

La aclaración y los comentarios que le llegaron a José Luis Repenning

«La gente empezó a gritarle a TINI, ‘miita rica’, entonces ella no entendía, se me acercó y yo le dije lo que estaban gritando», comenzó explicando José Luis Repenning en conversación con Publimetro.

Asimismo, el animador de «Tu Día» continuó diciendo: «Obviamente, me molestaron, me dijeron viejo verde (…) fue muy simpático. Me sorprendí, me puso el micrófono, imagínate. Hice de traductor, en verdad», aclaró.

Pero las declaraciones de José Luis Repenning no quedaron ahí, ya que le preguntaron por los supuestos «celos» que tuvo por la conversación entre Priscilla Vargas y Mauricio Pinilla. «Estaban sentados al lado, todo es parte de un juego divertido nada más», indicó junto con comentar la broma de Pamela Leiva en su rutina, tras su beso «cuneteado» de ambos periodistas en la Gala del Festival de Viña 2023.

Incluso, Priscilla Vargas también contó a través del mismo medio que la petición de su beso con su amigo y colega, fue muy sorpresiva.