¡La Fiera regresa a la TV!: Pamela Díaz estaría lista con nuevo estelar

Pamela Díaz, se convirtió en uno de los rostros más significativos de nuestra televisión y mundo de famosillos. Probamente lo que nos encantó fue su actitud, ya que a donde quiera que va, llama la atención por su forma de ser.

La modelo y animadora, partió su carrera en la pantalla chica cuando ingresó a Mekano y desde ahí no ha parado. A «La Fiera» la vemos constantemente en diversos programas, porque, obvio, multifacética.

Este último periodo a trabajado en sus proyectos independientes. No obstante, recientemente la vimos en un videíto contándonos sobre su nuevo desafío en televisión.

Lo nuevo de Pamela Díaz

Terreza Stones, es el nuevo proyecto de «La Fiera» que tiene como finalidad reunir a la animadora e invitados del mundo de los famosillos en Chilevisión. Así lo consignó El Filtrador.

Según lo relatado, el Área Comercial del espacio televisivo anunció que el nuevo estelar de Pamela Díaz se estrenará nada más ni nada menos que este viernes 3 de febrero a la 1:00 AM. Posteriormente al programa de su pololito, Podemos Hablar.

Hace un mes, Pamela Díaz, subió un video a su Instagram, donde contaba sobre el nuevo espacio en la TV. Solo nos faltaba el día de en que sería estrenado. El primer capítulo será de 15 minutos y tendrá como invitada a su querida amiga, Daniela «Chiqui» Aguayo.

«Hoy día grabamos Terrazas Stones, hoy día viene la Chiqui, no la veo hace tiempo. Estoy acá en Chilevisión o Paramount, ya no sé qué cosa es… WarnerMedia no tengo idea… Plutón (plataforma de streaming Pluto TV) no sé qué cosa es… no es Plutón es… bueno, da lo mismo», comentaba Pamela Díaz a través del video recopilado en TikTok.

¿Te gusta lo que hace «La Fiera» en la televisión? ¿Verás su nuevo programa?

Te dejamos aquí el video de Pamela Díaz.