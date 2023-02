Nano Calderón funó a restaurante y recibió amenzante respuesta

Durante la jornada del pasado miércoles 1 de febrero, Nano Calderón protagonizó un particular hecho en las redes sociales, luego de funar a un local por haberle vendido un almuerzo en mal estado.

El hecho recibió una potente respuesta por parte del mismo restaurante, tras la fuerte acusación que realizó el hijo de Raquel Argandoña en sus redes.

La funa de Nano Calderón

Como mencionamos anteriormente, el hecho tuvo lugar durante la jornada del pasado miércoles 1 de febrero a través del Instagram oficial del ya mencionado Nano Calderón.

El mismo, fue rápidamente viralizado por los distintos medios de comunicación nacional, los cuales notaron todo a través de la red social.

En un principio, este ocurrió después de que el popular influencer se hubiera dirigido a un restaurante del sector oriente. Aquí, tras esperar una hora para recibir su comida, la misma no habría llegado en el mejor estado. Se trató de un plato de salmón, el cual habría llegado con una notoria descomposición.

Posterior a esto, la respuesta que le dieron fue cambiarle el plato, además de haberle cobrado el total de la cuenta, el cual superó los 95 mil pesos.

Todo esto, llevó al popular Nano Calderón a tomar la decisión de realizar una funa en contra del mismo restaurate, la cual no tardó en tener respuesta por parte del mismo local.

Posteriormente, expresó más acerca del tema. «Si mañana nos enfermamos o nos pasa algo ya saben que ellos son los responsables. Más encima nos cobraron la cuenta entera. Ya saben que si me muero, me intoxico por qué fue».

La respuesta del local

Sin embargo, al final de todo lo ocurrido, el mismo Nano Calderón expresó que el dinero fue totalmente devuelto, aunque decidió no bajar la publicación, motivo por el cual obtuvo una fuerte respuesta.

La misma, llegó a través de la pareja de Nano, quien mostró los pantallazos en sus historias. «No pido que me recomienden solamente que deje la publicación sin efecto ya que como empresa nos afecta este tipo de difusiones negativas…. no volverá ocurrir este tipo de situaciones, pero no queremos que nuestros clientes se dejen llevar solamente por una mala experiencia», escribieron por parte de la empresa.

Sin embargo, al no hacer caso ante la petición, vendría la amenazante respuesta. «¿Te gusta la guerra?».

Ante esto, la potente respuesta no se hizo esperar. «No nos gusta la guerra, así como tampoco nos gusta comer caca», fue la misma, según consignó Publimetro.