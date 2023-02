¡Le queda bueno!: Priscilla Vargas sorprendió utilizando su antiguo uniforme

El uniforme escolar, es una de las cosas que quizás más se recuerdan en la vida adulta. El color de la corbata, buzo de diversos colores, pantalones de invierno, etc. Priscilla Vargas, rebuscando entre sus cosas en su hogar, dio con el ejemplar que llevó en su tiempo escolar.

En el contexto, de la vuelta a clases, la periodista no encontró nada mejor que desempolvar el suyo. Lo que llamó la atención que tras 27 años de su salida del colegio, aún entre en el ejemplar.

El momento en «Tu Día»

«Al verse con un uniforme uno piensa en los buenos tiempos, porque da lo mismo si te fue bien o mal en el colegio», explicó Priscilla Vargas.

«A mí me encantaba estar con jumper, era mucho más cómodo que andar con falda y blusa. Yo no me lo sacaba en todo el día, no llegaba a la casa a sacarme el uniforme, me gustaba», sumó la periodista ante la diferencia de los típicos uniformes.

Posteriormente, también agregó el delantal, que se solía ocupar en las jornadas escolares. Algunos como regla otros para diversas actividades.

La emoción estaba a flor de piel, debido al nostalgia momento. Tras esto, una de las mismísima profesoras que tuvo Priscilla Vargas en la educación básica, le escribió al WhatsApp de Canal13.

«Hola Priscilla, te envío muchos saludos, te veo siempre y me das orgullo. Soy tu profesora de Educación Física de Básica, Carmen de la Fuente. Te ves igual que hace 27 años, los años no han pasado por ti», expreso.

Inmediatamente, el registro que subió a redes sociales se llenaron de divertidos comentarios contando sus experiencias. «No me queda buena ni la ropa del año pasado», «Ajjajajaj bkn a mi no me entra ni la manga» y «A mi me queda buena la corbata 😂 y las calcetas».

Revisa acá el video que publicó en su Instagram: