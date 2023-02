«No está listo todavía»: Priscilla Vargas y el dilema con su vestido para la Gala de Viña 2023

Estamos a horas que comience la Gala del Festival de Viña 2023, muchos famosillos se están preparando para el evento con sus tenidas y cambios de looks. Unas de ellas, es Priscilla Vargas.

La periodista caminará por primera vez en la alfombra roja del evento. En ese sentido, lleva un camino largo de preparación para esta noche triunfal.

La actual animadora de Canal 13, se lució con nuevo estilo, se tinturó la cabellera para darle tonalidades más veraniegas. No obstante, tuvo un desperfecto en su vestido y no lo tendrá listo hasta la noche.

La reflexión de la animadora

Priscilla Vargas habló en su matinal «Tu Día» sobre lo que se viene en cuanto a esta noche y los obstáculos que ha pasado para tener el resultado final para la Gala.

«No está listo todavía. De hecho ayer me iba ir a probar, me dijeron: no preferimos avanzar y mañana nos vemos… Me da risa», explicó la periodista.

«El equipo joven de Claudio Mancilla ha estado trabajando día y noche, si ahí hay mucho trabajo de joyería. Me puse a llorar», agregó.

«Me emocioné de verdad porque el trabajo es maravilloso, maravilloso. Y para mí más que la responsabilidad de lucir bien o uno verse bien, es ojalá estar a la altura del trabajo que realizaron. Son diseñadores que están recién partiendo, aprendiendo de un gran diseñador chileno, que para ellos es una oportunidad de mostrar este arte en la gala del festival, en la Noche Cero», continuó.

«Muy lindo… yo creo que este vestido es una joya», siguió sobre su labor en Viña 2023.

«Nunca estuvo en mis planes. El año pasado yo estaba en otro canal en esta fecha, disfrutando y comiendo cabritas. Cuando nos enfrentamos a esto es súper nuevo, claramente me puse muy nerviosa», finalizó Priscilla Vargas.

Revisa acá el momento: