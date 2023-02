«Fuera de acá»: el insólito momento que vivió Martín Cárcamo durante el show de Maroon 5 en Viña 2020

Martín Cárcamo está a días de subirse nuevamente al escenario de la Quinta Vergara para animar el Festival de Viña 2023. En ese contexto, el conductor de televisión contó la firme sobre un recordado y polémico momento del certamen viñamarino.

Fue a través de su reciente aparición en Canal 13, pero esta vez como invitado de Socios de la Parrilla, el espacio conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Ahí el animador trajo a colación la recordada presentación de Maroon 5 en la edición 2020 del Festival de la Canción. El grupo estadounidense fue criticado por la actitud de su vocalista, Adam Levine, quien es bombardeado en redes desde aquel momento.

La confesión de Martín Cárcamo a días del inicio de Viña 2023

«Era muy pesado. Mis hijos fueron a verlo, estábamos todos pendientes, y él llega atrasado y empieza a cantar con cero ganas, como si estuviera en su pieza frente a un espejo», comenzó diciendo el animador de Canal 13 a través de las pantallas de la estación.

Pero las declaraciones de Martín Cárcamo no se quedaron ahí, ya que también contó una insólita situación que vivió con el equipo de los artistas estadounidenses.

«Yo me puse al lado del escenario, por si me necesitaban por cualquier cosa, y de repente llega un guardia y me dice ‘Fuera de acá’. Yo le digo que soy el animador, por cualquier problema tengo que estar acá, y me dice ‘No, no puede estar acá, no lo puede mirar'», reveló el animador del Festival de la Canción en la pantalla chica.

Cabe destacar que hasta la actualidad, Adam Levine sigue recibiendo comentarios por parte de cibernautas chilenos, entre ellos, diversas recetas. Incluso, el vocalista de Maroon 5 tiene muchas publicaciones con los comentarios limitados, y los que no, ahí están los internautas nacionales que no se olvidan su desaire con Chile.