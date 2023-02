Leo Caprile sobre los maltratos que vio en televisión: «Eran unos hijos de p…»

Este lunes se emitirá un nuevo episodio de Juego Textual, donde un nuevo invitado se someterá a las incisivas consultas de las conocidas panelistas del programa.

En esta ocasión, será el rostro televisivo, Leo Caprile, quien dirá presente en el espacio de Canal 13. Ahí será cuando el profesional con más de 35 años de carrera hablará de las actitudes que tenían algunas figuras de la pantalla chica, sin ningún filtro.

Leo Caprile se sincerará en Juego Textual

«Vi nepotismo, prepotencia, maltrato, había directores y productores que eran unos hijos de p… y les gustaba castigar a la gente. Hoy en día eso es imposible, hoy levantas la voz y pones una denuncia», sostendrá Leo Caprile en el nuevo capítulos, sobre los distintos maltratos que presenció.

En esa misma línea, el animadora también hablará de su paso por «Casi en serio», uno de sus programas más recordados y en el que uno de los momentos más llamativos era que las modelos «hablaban por el ombligo». Al respecto, Leo Caprile afirmará que no considera este detalle como algo sexista.

«Eso se dio orgánicamente. Era un programa que no tenía recursos y construimos un programa que era una atmósfera, donde todos aportábamos algo. A las modelos las llevaban gratis, entonces desfilaban y ganaban plata con la tienda que las vestía, y teníamos que sacar un contenido con eso. No era algo contra el sexo, era algo utilitario, lo hacíamos con modelos hombres también», planteará el experimentado animador.

Además, Leo Caprile será consultado sobre si se arrepiente de este recurso. En ese momento, el rostro televisivo asegurará que «había una cierta cosificación de las personas» en el programa.

«Si llegase a arrepentirme sería burdo y falso, pero sí me arrepiento de cómo veíamos a los compatriotas, a la gente, a los vecinos. Yo me crié en un país homofóbico, de tiranía, de odio, donde aún nos dividimos entre fachos y comunistas, y me arrepiento de no haber estado un paso más adelante culturalmente», señalará el reconocido rostro en la pantalla chica.