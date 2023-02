¡Debía 120 palitos!: Juan Falcón recuerda millonaria ayuda que recibió de Katty Kowaleczko

Juego Textual tuvo su segunda patita durante el recién pasado martes 7 de febrero. En esta ocasión, tal como te habíamos adelantado durante la última jornada, fue el actor cubano Juan Falcón.

El intérprete caribeño fue llevado al límite por las conocidas panelistas del espacio de Canal 13. En este contexto, Juan Falcón respondió a varias consultas y contó varias complejos momentos que vivió tras su llegada a Chile.

Juan Falcón se confiesa en un nuevo capítulo de Juego Textual

Lo primero que contó el actor caribeño fue que una de las cosas extremas que realizó en Chile al comienzo de su estadía, fue beberse los «conchitos» de los tragos en el restaurant donde trabajaba de barman y garzón.

«Era pobre, pobre y me gusta el ron, entonces como no había plata en esos tiempos, los conchitos que dejaban los clientes, los guardaba y me los ponía», confesó.

Continuando la noche, el ex «Jason» de «Brujas» reveló que uno de los momentos más dramáticos de su vida, estando ya en Chile, fue cuando le debía a un banco 120 millones de pesos.

La razón de esta gran deuda fue un mal negocio donde entregó cheques en blanco a un ex socio. Es así como confesó que la actriz Katty Kowaleczko lo ayudó con dinero para sacarlo de ese gran apuro económico, lo que motivó grandes aplausos de toda la gente en el estudio. La intérprete le pasó 36 millones de pesos en efectivo como préstamo.

Por otro lado, en la sección llamada «Cada ollita con su tapita», Juan Falcón volvió a mencionar a Katty Kowaleczko pero en otro sentido. Esto ya que el invitado tuvo que escoger entre las ocho panelistas con quien le gustaría realizar una escena subida de tono. La elegida, fue su gran amiga quien la ayudó del importante apuro económico.