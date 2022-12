La impactante confesión de Antonella Ríos y Juan Falcón sobre el amor: «Tengo mucha intensidad»

Durante la transmisión que se realizará este jueves en un nuevo capítulo de «Socios de la parrilla», la actriz Antonella Ríos y el actor Juan Falcón, revelarán algunas historias de amor que tuvieron en el pasado.

Por otro lado, los actores recordarán sus tiempos en en la teleserie Brujas de Canal 13. Sin embargo, también hablarán del presente, pero en particular sobre el amor.

“Soy insoportable, muy mandona, dominante”, es parte de lo que hablará Antonella Ríos en el espacio televisivo. “Tengo mucha intensidad, soy muy celosa”, contó la actriz que había terminado el romance que tuvo con su gasfíter. Mientras que Juan Falcón hablará que ya suma seis años de relación.

“De las tres madres (de sus cuatro hijos) me casé con dos. Estoy casado, vivo en pecado. No sé si me gustaría casarme de nuevo. Me siento bien como estoy, no necesito el matrimonio”, preció el actor, según reportó La Cuarta.

El registro de Antonella Ríos que encendió las redes

Antonella Ríos suele encantar en su plataforma social con varias osadas postales y ahora no fue la excepción. Antonella Ríos dejó la patá con un coqueto escote que se llevó todas las miradas en su red social.

La osada postal de Antonella Ríos no fue ocupada para promocionar algún atrevido registro de la página web mencionada anteriormente. Asimismo, la ex panelista de «Me Late» simplemente se lució con un ajustado vestido con un corsé negro, que dejó más que en evidencia su cuidada figura.

«Ensueño», escribió Antonella Ríos en la reciente fotito que acumuló cerca de 15 mil corazones. En este registro, la chiquilla además etiquetó a las personas que se encargaron de su maquillaje y pelo. Además de los más de 100 comentarios, en las que destacaron los piropos de los internautas que se enfocaron en la belleza de la actriz.

