Tarotista lanza potente predicción sobre la relación de Angélica Castro y Cristián de la Fuente

Angélica Castro y Cristián de la Fuente han sido tema obligado en los paneles de farándula e incluso en las predicciones de numerólogo/as. Tal fue el caso de Kenita Larraín durante su reciente paso por «Juego Textual», y del tarotista, Alejandro Ayún.

A través de las pantallas de TV+ y en el programa «Sigueme y Te Sigo», fue donde el también numerólogo se lanzó a la piscina y habló ni más ni menos que de los dos actores que se han tomado la pauta durante los últimos meses en farandulandia.

Quiebre definitivo y un bebé en camino

Los últimos días de la familia De La Fuente Castro han estado marcados por la felicidad gracias al reciente logro de la joven Laura. La retoña de Cristián de la Fuente y Angélica hace poco tuvo su ceremonia de graduación (en la que también participó Máximo Bolocco). Esto ha dejado en llamas las redes por las postales familiares que se han subido debido al tierno contexto.

Gracias a esto han surgido diversas especulaciones sobre una posible reconciliación de ambos famosillos, pero estaría lejano de ser una realidad. Al menos así lo planteó Alejandro Ayún mediante las pantallas de TV+.

«Lamentablemente, existe algo de lo que no se retrocede, no se retoma, no se restaura y no se recompone», comenzó diciendo el tarotista en Sigueme y Te Sigo, según consignó La Cuarta.

En ea misma línea, el numerólogo aseguró que Angélica Castro quedó muy «lastimada» y con una «herida muy grande». Es por esta razón que el quiebre amoroso con el intérprete nacional sería definitivo, pese a los posteos familiares en redes.

«Ante esto que lastimó, lo único que le espera por hacer es aceptar la decisión (de Angélica), incluso que algo legal lo defina completamente», lanzó Ayún asegurnado que Castro ya tendría asumido por completo el fin de la relación.

«Ella siempre actúa en equilibrio. Cualquier cosa inestable le causa inseguridad y le afecta mucho su lado emocional», dijo Alejandro en las pantallas de TV+.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Pues el tarotista se tiró a la piscina y lanzó una fuerte predicción sobre Cristián de la Fuente. «Es probable que, en un futuro cercano, él vuelva a ser papá», concluyó Ayún dejando la grande con sus palabras.