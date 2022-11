¿Habrá reconciliación?: la foto familiar de Cristián de la Fuente y Angélica Castro tras infidelidad

Cristián de la Fuente y Angélica Castro han marcado la pauta del espectáculo chileno durante las últimas semanas, tras el caso de infidelidad del actor. Sin embargo, este distanciamiento quedó atrás durante las últimas horas por una especial razón familiar.

Recordemos que después de que la bomba estalló a fines de septiembre, han sido semanas de especulaciones en las que Angélica Castro se enfocó totalmente en sus proyectos laborales. Mientras que Laura de la Fuente se reconcilió con su papá, de una forma similar al acercamiento de sus progenitores en el contexto de su reciente graduación.

La postal familiar de Castro y De La Fuente que dejó las redes en llamas

Fue a través de una ceremonia denominada «Last Chapel», en la que Laura de la Fuente terminó su etapa escolar. El especial momento fue plasmado en su cuenta de Instagram, donde compartió con varios compañeros, entre ellos, Máximo Bolocco (el hijo de Cecilia).

Aunque el detalle que más llamó la atención, fue que la chiquilla pudo reunir a sus padres en una sola postal, después del hecho que dividió a su familia y que puso en peligro el matrimonio de sus progenitores,

Fueron varios los comentarios que llenaron de amor a la joven por su reciente logro. Pero también hubo mucha mala onda dirigida a Cristián de la Fuente, debido al vestuario que eligió para ir a la graduación de su hija.

«¿Por qué fue de piloto a la graduación de su hija?»; «Por qué tu papá se vistió de la FACH si él es reserva?»; «Que ridículo!!!!!!!! Siempre llamando la atención!!!!»; «Que hermosa, pero ¿por qué Cristian no va con ropa normal? 🙌»; «Que ridículo… es el día de ella, no de él… Queriendo sobresalir», fueron algunos de los comentarios que no perdonaron al actor.