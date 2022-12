«Devuélvete que te pasaste»: Antonella Ríos deja la crema con coqueto escote

Antonella Ríos sigue encantando a sus fieles seguidores en su cuenta de Instagram con más de un millón de cibernautas que ven sus postales. En ese mismo contexto, la chiquilla volvió a enamorar a sus fans mediante una nueva atrevida postal anclada en su perfil.

La actriz suele encantar en su plataforma social con varias osadas postales y ahora no fue la excepción. Antonella Ríos dejó la patá con un coqueto escote que se llevó todas las miradas en su red social.

El registro de Antonella Ríos que encendió las redes

Recordemos que la intérprete nacional posee un perfil en la plataforma de contenido para adultos llamada, Unlok. A través de este sitio web, muchas famosillas del espectáculo chileno suben contenido subido de tono que no pueden compartir en redes sociales y a cambio de suscripción de pago mensual.

Sin embargo, la osada postal de Antonella Ríos no fue ocupada para promocionar algún atrevido registro de la página web mencionada anteriormente. Asimismo, la ex panelista de Me Late simplemente se lució con un ajustado vestido con un corsé negro, que dejó más que en evidencia su cuidada figura.

«Ensueño», escribió Antonella Ríos en la reciente fotito que acumuló cerca de 15 mil corazones. En este registro, la chiquilla además etiquetó a las personas que se encargaron de su maquillaje y pelo. Además de los más de 100 comentarios, en las que destacaron los piropos de los internautas que se enfocaron en la belleza de la actriz.

«Te pasaste lo hermosa que eres»; «Eres un sueño»; «Chuta que es hermosa»; «De salón»; «Literalmente eres de ensueño»; «Yaaa cómo tan mina»; «Devuelvete que te pasaste»; «Un manjar»; «Guapetona»; «Tan linda que eres princesa», «Que linda es usted»