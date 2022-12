Harry Styles provocó la euforia de sus fans en Chile y realizó cover de cantante recientemente fallecida

Harry Styles finalmente realizó su show en Chile pactado para octubre de 2020. El artista británico cambió su “venue” del Movistar Arena para recibir más fans en el Estadio Bicentenario de La Florida este 1 de diciembre.

En ese contexto, el cantante interpretó varios de sus éxitos más conocidos de sus álbumes de estudio «Harry Styles». «Fine Line» y «Harry’s House». Incluso, realizó un homenaje a Christine McVie, vocalista y tecladista de Fleetwood Mac. Ella murió recientemente a los 79 años en «un hospital, en paz y en compañía de su familia», según rescató la BBC.

El problema que afectó la continuidad del show

Desde que la compositora jamaiquina, Koffee, terminó su show de apertura, se sintió la atmósfera de las fanáticas de Harry Styles. Esto después que sonara «Best Song Ever», una canción de One Direction.

Más tarde, pasadas las 21.00 horas, comenzó el concierto tan esperado. Canciones como «Music For A Sushi Restaurant», «Golden» y «Adore You» marcaron el inicio del recital.

Pero el concierto no pudo mantener una línea normal de sucesos. La presencia de Harry Styles provocó la euforia del público, fans desmayadas y que el concierto se detuviera por cerca de diez minutos.

Después de lo anterior, el cantante británico volvió al escenario junto a la banda sin dar alguna explicación por esa repentina pausa, y desde ahí no fue lo mismo. Harry corrió sobre el escenario de lado a lado. Sin embargo, pese a la interpretación de otros éxitos como «Lights Up», «Watermelon Sugar» y «Late Night Talking», uno queda con la sensación de que el artista pudo haber dado mucho más a sus fanáticas en cuánto al espectáculo.

La emoción de las fans y el homenaje de Harry Styles

El ex One Direction realizó un especial de «mini medley» entre las canciones «Treat People With Kindness» y el gran cover de «What Makes You Beautiful» de la querida a nivel mundial y disuelta boy band. Esta interpretación compartió un mismo nivel de euforia que cuando Harry Styles presentó a su banda. En ese instante, el Bicentenario de La Florida se vino abajo con el grito ensordecedor de las fans.

Asimismo, el show comenzó a llegar a su fin con pausas que uno como espectador no entendía y con la sorpresa de un cover a Fleetwood Mac, mediante el tema «Songbird» de la conocida banda londinense recientemente golpeada por el fallecimiento de Christine McVie, la vocalista de la famosa agrupación.

El recital cerró deteniéndose en una nueva ocasión: el «encore» que culminó con cerca de una hora y media de concierto con intermitencias, a través de los hits «Sign Of The Times», «As It Was» y «Kiwi». Cabe destacar que Harry Styles no cantó «Fine Line», un tema que no estaba en el setlist, pero que las fanáticas pidieron a más no poder en muchas ocasiones.