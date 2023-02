«Hay un tufillo machista»: José Antonio Neme reflexiona sobre los dichos de Parived

José Antonio Neme, volvió a utilizar su espacio televisivo para hablar sobre el caso que involucra a Parived. En ese contexto, analizaron la declaración que hizo el anticuario a «La Tercera».

Dentro de lo dijo, se refirió a por qué había guardado silencio, lo que hizo el día que fue allanada su casa y el rol que tiene como pareja de una figura pública. «Se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etcétera, todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo», confesó Parived.

¿La defensa de José Antonio Neme?

Recordemos que anteriormente, el animador, aprovechó su espacio en Meganoticias Alerta el día sábado. El periodista, dio a entender que la llamada telefónica que se filtró no tendría por qué caer judicialmente en Tonka Tomicic.

En esa misma línea, volvió a declarar sobre el caso y los dichos de Parived.

«La caricatura es la opinión pública en este tema. Perdón que esté dando vueltas las cosas, y no lo estoy defendiendo a él porque no lo conozco, pero lo que haga un señor o una señorita, da lo mismo», inició.

«No es justo que tenga una condena social. No podemos aceptarlo. Él puede levantarse a la hora que quiera. ¿Por qué el hombre tiene que mantener a la mujer? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Cuántas mujeres de animadores no hacen absolutamente nada? Perdón que lo diga», agregó José Antonio Neme.

«Está bien, probablemente a alguien le importa, pero yo, desde mi opinión personal, creo que no tiene ninguna relevancia. Yo no me pregunto qué hace la mujer de Rafael Araneda ni de qué vive, por ejemplo«, continuó ejemplificando con Marcela Vacarezza según recopiló ADN.

«Perdón que lo diga, pero hay un tufillo machista en todo esto. Porque si, en vez de Tonka, fuera la mujer de Martín Cárcamo, o de Julio César Rodríguez, o de mi pareja incluso, yo creo que nadie pondría el énfasis en mí», agregó.

«Yo no la estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que subyace a todo esto una idiosincrasia un poquito podrida», finalizó el periodista sobre el caso Parived.