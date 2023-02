«Un trato discriminatorio»: Parived rompió el silencio y reveló su verdad tras su detención

Parived, la ex pareja de Tonka Tomicic, se vio implicado en el Caso de los Relojes Vip hasta la confirmación del delito en la última semanas.

El martes 31 de enero, llegó la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar un allanamiento en la casa que compartía con la ex «Bienvenidos».

El pasado jueves de 2 de febrero Parived se entregó en el Centro de Justicia de Santiago. Ayer rompió el silencio, decidió conversar con La Tercera para contar lo que seria su «verdad».

La relación con Tonka

El anticuario reveló por qué no estaba en el momento que allanaron su casa. Se encontraba buscando un gato negro feral que se le perdió. Relató que es muy apegado a los animales y esa mañana había ido al cerro a buscarlo.

«Uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka», confesó.

En esa misma línea, agregó que nunca eligió estar en medio de una situación publica. Solo se enamoró y la acompaño en todo desde hace 22 años. «Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio. Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre», explico Parived.

«Pero en este último tiempo en la televisión -que prácticamente no veo- hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas», agregó.

Caso Relojes Vip

No fue todo, puesto que aparte de hablar de su relación, compartió «su verdad» de lo ocurrió con los relojes vip.

«Mi opción fue el silencio y no haber querido participar a lo mejor de las luces, puede ser. Cuando a alguien no se le conoce lo puedes decorar de cualquier cosa. Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios», declaró Parived.

«Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual», manifestó el anticuario.

«En estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida«, agregó.

«Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo. Mi motivación interna frente a esta entrevista es esa y también señalar que está en manos de las personas capacitadas del Ministerio Público y toda la información la tenemos a disposición, como hemos estado siempre.», finalizó.