«Mátalas»: la polémica canción de Alejandro Fernández que generó una ola de reacciones en redes

Alejandro Fernández se bajó del escenario de la Quinta Vergara con dos gaviotas y todo el cariño de su público. Pero el show musical no fue lo único que dio que hablar del artista mexicano, ya que también fueron sus interacciones y una «polémica canción».

El cantautor mexicano, que interpretó 23 temas en el certamen viñamarino, coqueteó con la modelo nacional, Rubia Soares, al recibir sus dos galardones, señalándolos como las «gaviototas».

Sin embargo, esto no fue lo único que hizo arder las redes sociales. La presentación de Alejandro Fernández también estuvo marcada por la letra de la canción «Mátalas», que fue criticada y también explicada por otras personas. Entre ellas, la ex intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, a quien no le gustó que se interpretara este tema.

El cuestionamiento de Karla Rubilar en redes y las múltiples reacciones

«Me encanta Alejandro Fernández @alexoficial y si bien la canción #Mátalas es metáfora, en un Chile q vive el flagelo del femicidio, un coro q dice, ‘consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres’, NO DEBERÍA tener la vitrina del @elfestival Mi opinión 🟣», expresó en un inicio a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, la ex intendenta metropolitana también señaló: «quizás digan q exagero, pero enero 2023 es inicio de año con más femicidios desde 2008. No cuesta nada cambiar la letra. Hay artistas q ya lo han hecho. No normalicemos algo tan grave. Es un debate q vale la pena dar y creo q @alexoficial podría evaluarlo @totiorellana», cerró generando diversas reacciones en la red social.

«Entonces la canción de Luis Miguel por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Sería algo así como manoseo? Relax! solo es música»; «Analiza algunas palabras de la canción Amárrame de Mon Laferte. ¿También le pedirán que la elimine de su repertorio? 😵‍💫»; «Aah verdad que las letras de la musica urbana chilena, es poesía pura 😂», dijeron algunos internautas, al contrario de otros que también criticaron la letra de la canción del artista mexicano.

