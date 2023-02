«Mi amor, yo no me vendo»: Daniela Aránguiz responde con todo a quienes critican sus destapes

Daniela Aránguiz volvió al ojo de la polémica, aunque no contra algún famosillo o famosilla. En esta ocasión fue mediante su cuenta de Instagram, tras subir un candente registro de una tarde de piscina y luciéndose en bikini.

Esta publicación fue del mismo corte que las coquetas fotitos que subió a sus historias, posando con un microbikini negro con unas finas líneas de color fuscia. Aunque en esta ocasión fue video subido a su perfil, que la llevó a enfrentarse a la mala onda de los cibernautas.

Daniela Aránguiz no se queda callada y dispara sin filtro

«Te encuentro regia, pero… Te gusta llamar la atención… Te gusta que te agarren pal leseo con las cosas que publicas… Se te nota mucho que no tienes amor propio, trabaja eso», fue un desatinado comentario de un usuario de la red social que recibió la casi inmediata respuesta de la ex chica Mekano.

«Amor, con el culo que tengo, amor propio me sobra y sí, trabajo todos los días», contestó la influencer.

Pero la mala onda no paró ahí, ya que hubo otro ciberocioso que arremetió contra la ardiente fotito de Daniela Aránguiz. «¿Cuál es la necesidad de demostrarse como si se estuviera ofreciendo al mejor postor?», comentó el desubicado usuario, según informó Radio Corazón.

Ahí fue cuando la ex Discípulo del Chef volvió a responder con tuti diciendo: «Mi amor, yo no me vendo, esto lo está viendo gratis. Y sí te falta para el arriendo, yo te lo pago», reaccionó la panelista de Zona de Estrellas.

No obstante, Daniela Aránguiz volvió a soltar otro comentario en la publicación que fue eliminada tiempo más tarde. «Operada cualquiera po'», dijo otro internauta en los comentarios, quien tuvo como respuesta un «Opera-te, opera-te y muestra jajaja», remató la ex chica Mekano a través de su cuenta de Instagram.