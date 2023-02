TikTok: viralizan video de supuesta detención a Young Cister

Young Cister es uno de los artistas nacionales más pegados del momento. Su EP «The Life of Xulo» que presentó dos veces a inicios de año en el Movistar Arena y su posterior show en el Festival del Huaso de Olmué demuestran el éxito del responsable del hit «La Terapia».

Sin embargo, durante las últimas horas su nombre ha estado asociado por algo más negativo que positivo. Pese a que todavía no se confirma, un usuario de TikTok capturó el momento en el que Carabineros de Chile habría detenido al cantante chileno.

¿Es real o no es real?

«Encontramos a Young Cister afuera del Parque Arauco llevado por Carabineros», indica la voz del video, que suma más de 50 mil visualizaciones en la red social sobre el hecho que ocurrió afuera del centro comercial ubicado en la comuna de Las Condes.

En el registro, se alcanza a ver un hombre que el cuerpo policial lo toma de un brazo y al parecer va esposado, ya no se distingue muy bien en la imagen. Esto generó una de serie de reacciones divididas, ya que muchos decían que no era el intérprete de «DEBÍ LLEVARTE FLORES» porque en su cuerpo no se veían los múltiples tatuajes que tiene.

Aunque pese a que no se distinguen los tatuajes en el video viralizado, si se podría decir que tiene la misma ropa que ocupó Young Cister en una foto que subió a sus historias. Incluso, el mismo usuario que sembró la discordia en la plataforma, subió otro registro en el que aparecería el artista urbano esposado y llevado por un Carabinero.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha descartado el presunto arresto por ningún canal oficial, ni tampoco ha salido alguna información aclaratoria por parte del cantante o de su círculo cercano profesional.