«Mirá lo que te perdiste»: la fotito de Yamila Reyna en ropa interior que causó sensación

Yamila Reyna ha estado en el ojo de la farándula durante los últimos días debido a su quiebre amoroso con el futbolista, Diego «Mono» Sánchez». Sin embargo, el rostro de TVN dejó atrás momentáneamente esta situación al subir una aplaudida y destapada postal.

La también comediante compartió una fotito en ropa interior que dejó a varios cibernautas marcando ocupado. Y, a la vez, muchos otros y otras que recordaron «lo que se perdió» el arquero de Coquimbo Unido que solo atajó un gran problema con el polémico chat subido de tono que se filtró.

El coqueto registro de Yamila Reyna que elevó los termómetros

«Sí, Lo sé, a veces. Hay cosas que no combinan, o no convienen? Cómo era la cosa?🤔», escribió la actriz trasandina en su cuenta de Instagram, que en solo poco más de tres horas sumó más de 27 mil me gusta y más de mil comentarios.

A la publicación llegaron conocidas figuras a dejarle puras buenas vibras. Entre ellas, se encuentran la cantante Flor de Rap; la actriz Begoña Basauri, el cantante Lucho Jara y su colega en «Hoy se Habla», la comunicadora María José Castro.

Pero también, tal como te mencionamos hace poco, le llegaron muchas reacciones levantándole el ánimo, haciendo referencia a su ex pareja.

«Mucha mujer para ese hombre !!!»; «Alguien debe estar pegándose cabezazos con el arco 🙄 jajajaja bella»; «Mucha mujer para un arquero califa 🔥; «Mirá lo que te perdiste!!; «Y esto se perdió el caeza payaso???»; «Ayayayy monito Sánchez. Lo que te pierdes», escribieron algunos de cibernautas en el perfil de la ex MasterChef.

Por otro lado, Yamila Reyna también ocupó su perfil para agradecer el apoyo que ha recibido durante las últimas jornadas.

«Gracias mis changuis. Por tomarse un momento y escribirme tanto amor en sus mensajes, aunque no alcanzo a responder a todos, sepan que si los leo y sobre todo me llegan al alma. Gracias», expresó la comediante en su cuenta de Instagram.