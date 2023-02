Felipe Izquierdo y la sordera de su hijo mayor: «Vivir esto es muy potente y muy positivo»

Este domingo se transmitirá, en horario prime y a través de las pantallas de Canal 13, un nuevo episodio de «Todo Por Ti», espacio conducido por Cecilia Bolocco. Este nuevo capítulo contará con la participación del comediante y actor, Felipe Izquierdo, quien realizará un homenaje a su mamá, la banquetera Amelia Correa.

El intérprete nacional personificará a su recordado personaje, Elvira. Además, también recordará la amistad que tiene como los hermanos Nicolás y Fernando Larraín, e incluso el nacimiento de otro de sus personajes en la pantalla chica.

No obstante, Felipe Izquierdo también abordará un tema muy importante a nivel personal: la sordera de su hijo mayor, Felipe. El comediante tocará este tema cuando le toque hablar de su familia, enfatizando en la condición de salud de su hijo que fue provocada por una hipoacusia bilateral severa.

El relato de Felipe Izquierdo sobre su retoño mayor

«Él es la representación viva de todos los miedos, los talentos y las inseguridades mías. Y es la persona con la que más convivo (…) Vivir esto es muy potente y muy positivo. No agradezco la enfermedad, pero siento que me ayudó a sacar lo mejor de mí y me ayudó a estar con él en el momento en que me necesitaba», expresará Izquierdo en Todo Por Ti.

A propósito de ello, Cecilia Bolocco contará que el año 2001, mientras el comediante vivía el duro tratamiento de su hijo, ella sufría la detención domiciliaria de su entonces esposo, Carlos Menem, en la quinta Don Torcuato. Ante eso, asegurará que una de las pocas cosas que la hacía feliz era la correspondencia con su amigo Felipe Izquierdo, e incluso leerá una de los correos que le envió.

«Mirando el pedacito de cielo que alcanzo a ver desde esta ventana con barrotes, me siento absolutamente feliz de saber que estás ahí. Tengo un maravilloso pretexto para levantarme porque sé que todos los días leerás mi mensaje», señala parte de una de las cartas que Bolocco le enviaba a Izquierdo desde su encierro.