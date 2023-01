«Me calenté»: Filtran conversación subida tono del pololo de Yamila Reyna con otra chiquilla

Yamila Reyna, se encuentra en una relación hace años con el futbolista de «Coquimbo Unido», Diego «Mono» Sánchez. Ambos han dado de que hablar durante el último tiempo y se han convertido en una famosilla pareja.

Hace poco, la animadora del matinal de TVN, contó que su pareja aceptó que ella no quisiese tener hijos. No obstante, Mono Sánchez, salió a la palestra tras caliente conversación por WhatsApp con otra mujer.

¿La infidelidad a Yamila Reyna?

Copuchas_tv1, página de cahuines faranduleros de Instagram, filtró unos pantallazos de lo que habría sido el intercambio de contenido explicito entre el futbolista y una mujer que no es la actriz.

«No, pero dijiste que lo mandarías. Por qué no lo hiciste antes de dormirte», se ve al inició de la conversación.

Luego se puede observar como la otra mujer le envía un vídeo de visualización única. «Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos», le respondió el pololo de Yamila Reyna tras ver el registro.

«¿Te gustó entonces el video?», le preguntó la misteriosa chica.

«Obvio que sí. Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada», continuó Diego Sánchez.

«Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?», volvió a insistir el futbolista de Coquimbo.

No queda ahí, tras unos días volvió la interacción entre ellos. «¿Se te pasó?», le preguntó la mujer. «¿Qué cosa?», respondió el pololo de Yamila Reyna. «La pesadez», le contestó la chica. «Nada, bien, siempre yo. ¿Y tú ya en casa?», dijo Mono Sánchez sin querer cortar la conversación.

«Me da cargo de conciencia porque ya te casaste», confesó la misteriosa chica.

«Filo, tranqui», finalizó el futbolista.

Revisa aquí los pantallazos: