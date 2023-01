«Ella tiene toda las ganas de apoyar»: Sergio Rojas confirma a famosilla para el regreso de Me Late

Me Late parece tener todo listo para regresar a la pantalla chica. Al menos así lo confirmó Sergio Rojas quien soltó la papita en una nueva edición de «Qué Te Lo Digo», señalando una fecha de la posible vuelta y confirmando el regreso de una famosilla que pasó por el espacio de TV+.

«Si volvemos con Me Late, que debería volver en marzo, Pamela Díaz sería parte de este proyecto. Por lo menos en una primera instancia», comenzó diciendo Sergio Rojas en el espacio de Instagram que comparte con los periodistas de espectáculo, Paula Escobar y Luis Sandoval.

Asimismo, el conocido ex panelista de Me Late agregó: «ella tiene todas las ganas de apoyar e impulsar el proyecto, más allá de la plata, porque en esta vuelta lo que menos que hay es plata. Hay muchas ganas, pero no hay tanta plata», detalló el comunicador en su transmisión en vivo, según consignó FMDOS.

¿Vuelve Me Late a la pantalla chica?

Sobre un posible regreso del espacio farandulero a la televisión, ya había sido abordado por Daniel Fuenzalida en conversación con Página 7.

«Hemos tenido tres o cuatro reuniones con canales distintos, la televisión es bastante burocrática. Otros, derechamente, me han dicho que no», confesó nuestro querido Huevito. «Algunos canales me han llamado para tener Me late, en otros lo he ofrecido yo, y de ahí también van surgiendo ideas», continuó diciendo.

En ese momento, también habló de las panelistas que formarían parte del nuevo ciclo de Me Late en la tevé, asegurando que todos se encontraban con proyectos. Tales son los casos de Laura Prieto, Andrés Caniulef, Francisco Halzinki, Sergio Rojas y Luis Sandoval.

A lo anterior, Daniel Fuenzalida también había adelantado que en marzo habría novedades acerca de la nueva versión de Me Laten con nuestro Huevito a la cabeza.