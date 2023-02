«No voy a ser rasca»: José Luis Repenning reacciona ante su mención en la rutina de Fabrizio Copano

Fabrizio Copano, realizó con éxito su presentación en Viña 2023 y sacó aplausos con su rutina. Ojito, que dentro de ella, también salieron al baile algunos rostros de nuestra televisión chilena. Uno de ellos, fue José Luis Repenning.

El periodista, actualmente se encuentra animado el matinal «Tu Día» con Priscilla Vargas. En ese contexto, el rostro, también forma parte de los jurados de la Competencia Internacional y Folclórica del certamen.

Es así, como el animador se convirtió en un blanco en medio de la rutina del ex «Club de la Comedia».

¿Cuál fue el chiste?

Fabrizio Copano, comparó en apariencias al creador del programa de humor, Kike Morandé con José Luis Repenning.

«Todos dicen que Repe es muy guapo, y yo igual siento que se parece un poco a Kike Morandé. Y ojo, que si lo piensas bien, Kike Morandé desapareció de la tele al mismo tiempo que apareció Repenning», soltó el humorista.

Con la cámara encima, el periodista, no se le notó enfado e incluso, se rio del chiste que le lanzó el comediante.

La reacción de José Luis Repenning

Hoy en la mañana, llegó al estelar de la mañana y compartió su reflexión sobre lo sucedido la noche anterior en la Quinta Vergara.

«Me cagué de la risa, qué voy a hacer, me reí nomás. Como no me va a dar nervios, los humoristas son impredecibles», partió explicando Repenning.

«(Me sentí) muy halagado, yo sé que lo hace con cariño, no es mala onda. Es un grande de la televisión chilena», explicó el periodista.

«Todo mi respeto para un grande de la televisión chilena como Kike Morandé. La gente empezó a aplaudirme, entonces yo no voy a ser rasca de no devolver el cariño», finalizó el embajador de Viña 2023.

Revisa la comentada rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña Mar: