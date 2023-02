«Tíreme el tufo»: El inmediato troleó en redes a Robert De Niro tras rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023

Ayer se llevó a cabo la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023. La rutina de los humoristas es de lo más esperado de las jornadas y esta vez, se lució arriba del escenario, Fabrizio Copano.

El comediante, supo como manejar al público antes las pifias para que le entregaran una Gaviota de Platino a Christina Aguilera. Inmediatamente, el ex integrante del «Club de la Comedia» salió jugando con su aplaudida rutina.

La referencia a Robert de Niro en Viña 2023

Fabrizio Copano, se encontraba contando sobre su nueva vida en Estados Unidos. El humorista, se radicó en Gringolandia, donde trabaja en sus proyectos y obviamente, se enfoca en su familia.

En ese contexto, metió un chiste del reconocido actor hollywoodense, Roberto De Niro. La anécdota se basa en los dotes de conquista del intérprete de «Taxi Driver».

El comediante contó que De Niro, salió en una cita con una amiga suya. El momento romántico habría terminado increíblemente mal, puesto que el actor se estaba auto complaciendo.

Tras esto, a los televidentes no se les ocurrió nada mejor que pegarse la Adam Levine. La audiencia de la rutina y del chiste del actor en Viña 2023, partió a escribirle cositas al Instagram del actor. Pero ojo, no es la cuenta oficial, es solo de un fanático.

De hecho, en la biografía del perfil dice lo siguiente: «No soy Robert De Niro, solo soy un gran fan. Posteó contenido diario, incluyendo fotos de alta calidad, videos y actualizaciones», es parte de la descripción.

No obstante, la última publicación se llenó de comentarios del chiste. «A ver don Robert, tíreme el tufo. Buena horma don Robert», «Aun no me Puedo sacar esa imagen de la cabeza, me acorde del invalido de Scary movie 2.. 🇨🇱.. Saludos tío» y «Ahora entiendo el salvaje apetito de don Robert» .

Revisa la rutina de Fabrizio Copano en Viña 2023: