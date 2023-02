Para ver abrazados: Te traemos el top 15 de series para el 14 de febrero

Como ya lo hicimos anteriormente, en esta ocasión te traemos un nuevo top ideal para tu 14 de febrero. En esta caso, el mismo estará centrado en 15 series que podrás compartir con tu parejita para pegarte una buena maratón.

Ojito que aquí pusimos un poquito de todo, porque como ya es bien sabido, para los gustos, colores. Sin más que agregar, vamos con este nuevo top.

15 series que no te puedes perder

Como te mencionamos anteriormente, decidimos que este top 15 por parte de la RadioActiva llegue con distintos tipos de series. Aquí, podrás encontrar tanto algunas de terror como otras más centradas en la ciencia ficción o con la simple idea de pasar un buen rato.

Las mismas podrás encontrarlas en las distintas plataformas digitales y no tendrán ningún problema para hacerte pasar un increíble Día de San Valentín.

Ya explicado lo anterior, vamos a darle con el top 15 y las plataformas en donde verlas.

You – Netflix

Comenzamos con una que hace poquito tiempo estrenó su nueva temporada en Netflix, misma que estará dividida en dos partes, como te habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Nos referimos a la tan conocida You, la cual ya puedes disfrutar junto a tu pareja.

Gambito de Dama – Netflix

Una de las más aplaudidas de la reconocida plataforma de streaming mencionada anteriormente es Gambito de Dama, misma que sacó a relucir toda la calidad actoral de Anya Taylor-Joy y que no puede faltar en esta maratón de 14 de febrero.

The mandalorian – Disney+

A continuación, nos vamos al mundo de Star Wars para los fanáticos de la ciencia ficción y qué mejor que hacerlo con Pedrito Pascal de la mano. Con esto nos referimos a la popular serie The Mandalorian, misma que ya puedes ver en Disney+ y que pronto tendrá su tercera temporada.

Dark – Netflix

Volvemos a Netflix, ahora para traer una de las series más comentadas de la plataforma. Nos referimos a Dark, la cual destaca por su misterio y su impactante historia. Una cita ideal para comentar entre dos.

Black Mirror – Netflix

Si como pareja, ustedes no son tanto de series largas, les traemos una recomendación ideal. Nos referimos a Black Mirror, una serie que presenta una historia distinta por capítulo.

American Horror Story – Star+

Similar a lo anterior, American Horror Story también se basa en presentarnos historias de distintos tipos. Sin embargo, en este caso, las mismas llegan por temporada y no por episodio, siendo un panorama ideal para hacerse un apañe por el terror que la misma puede causarles. Guiño, guiño.

Breaking Bad – Netflix

Esta probablemente la conozcas, pero no podía faltar en nuestro top. Una serie llena de acción y con una impresionante trama que, de seguro, no te va a decepcionar. Nos referimos a la fuerte historia sobre drogas que protagonizan Walter White y su familia en la potente Breaking Bad.

Better Call Saul – Netflix

Si Breaking Bad les gustó, entonces Better Call Saul es ideal para ustedes. En esta ocasión, seguiremos una conexión directa con la historia anteriormente mencionada, la cual se centra en Saul Goodman, uno de los icónicos personajes de la mencionada Breaking Bad.

Los Soprano – HBO Max

Una de las series que marcó un antes y un después en el género, fue Los Soprano. Esta nos lleva a conocer la historia de Tony Soprano, un hombre con ciertos problemas familiares, los cuales están netamente centrados en la mafia.

Juego de tronos – HBO Max

Seguimos con las series que nos presenta HBO Max. En esta ocasión, llegamos con la adaptación de la saga de George R.R Martin, quien nos trae la impresionante saga de acción y fantasía, titulada como Juego de Tronos.

Rick y Morty – HBO Max

Vamos con algo un poquito más animado, aunque igual de entretenido. En esta ocasión, nos referimos a la gran serie Rick y Morty, la cual con su particular humor les sacará más de una risa.

Peaky Blinders – Netflix

Ahora, los invitamos a transportarnos a Gran Bretaña en su época de posguerra, en la cual podremos conocer la impactante historia de Tommy Shelby y su ruda banda de los Peaky Blinders.

The Office – HBO Max / Netflix / Amazon Prime Video

Ahora nos vamos nuevamente con el humor para traerles una que hace poquito volvió a aterrizar en la conocida plataforma de Netflix, es decir, la historia de Michael Scott y compañía en The Office.

Stranger Things – Netflix

Seguimos con las series de Netflix para traerte ahora una de las más reconocidas. En esta ocasión, la ideal para maratonear es Stranger Things, misma que ya cuenta con 4 imperdibles temporadas para disfrutar durante este 14 de febrero.

The Last Of Us – HBO Max

Terminamos nuevamente con una joyita que llega de la mano de Pedro Pascal. En esta ocasión, nos referimos a la tan comentada The Last Of Us, la cual semanalmente nos trae nuevos episodios sobre la historia de Joel y Ellie, los cuales están buenísimos para este 14 de febrero.