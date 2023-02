¡Posando en tanga!: Chilena impacta tras compartir foto con Chayanne en redes sociales

Definitivamente uno de los artistas de habla hispana más queridos a nivel nacional e internacional es Chayanne. El mismo, tiene todo tipo de productos con su nombre y también su rostro, aunque hay uno que destaca más que los demás.

Bajo este mismo punto, Chayanne se centró en uno de los objetos más vendidos con su cara, es decir, el peluche de su cuerpo pequeño y cabeza gigante. En base al mismo peluche, el artista utilizó sus redes sociales para preguntar por fotos de sus fans junto al respectivo objeto, algo que detonó la sorpresiva respuesta de una chilena.

La fanática chilena y Chayanne

Como te mencionamos anteriormente, todo esto nació tras una publicación del mismo Chayanne en sus redes sociales. En esta, el artista escribió: «He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya».

Además, la publicación fue acompañada con una foto del ya mencionado peluche, la que te mostraremos a continuación para darte un poquito más de contexto.

Frente a la ya mencionada publicación de Twitter, el cantante tuvo una alta cantidad de comentarios centrándose en el respectivo objeto, mismo que es bastante popular a nivel nacional e internacional.

Por un lado, se pudieron ver algunas personas que mostraron que el peluche terminó siendo su compañero de vida para ellos, además de otros que expresaron que el respectivo objeto tenía más de una versión.

Sin embargo, la respuesta de una fanática chilena terminó por ser una de las más llamativas, luego de publicar una foto junto al artista, en la que ambos salían en traje de baño.

«Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existian redes sociales así que guardada como hueso de Santo», escribió en la misma.

Las reacción de la gente

Como era de esperarse, los seguidores del mismo Chayanne no tardaron en reaccionar y responder ante la foto de la mujer.

