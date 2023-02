«Presi, su completo»: el generoso regalo que recibió Gabriel Boric en Santa Juana

Gabriel Boric visitó la zona de Santa Juana, una de las comunas más afectadas por los incendios forestales y su presencia no pasó desapercibida. Menos para un vecino que no se aguantó y se acercó al mandatario para dejarle un regalo.

La generosa alma que se acercó fue Diego Cáceres, un hombre que junto a su esposa dicidieron llegar a la zona en la que iba a estar el jefe de Estado. Esto de la mano del emprendimiento que tiene ambos de Food Truck llamado «Valhalla», con el fin de alimentar de forma gratuita a las personas que estan ayudando en la zona afectada.

El momento del Presidente Gabriel Boric que se hizo viral

Hay que recordar que el mandatario llegó a la comuna afectada para dialogar con la alcaldesa, Ana Albornoz. Además del Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, con el fin de abordar la situación actual de emergencia, según pudo rescatar La Cuarta.

Asimismo, después de visitar un albergue y hablar con los medios de comunicación que llegaron al lugar, el Presidente Gabriel Boric intercambió palabras con los vecinos de Santa Juana antes de abordar el vehículo presidencial y retirarse de la zona que estaba visitando.

Ahí fue cuando antes de irse, el mandatario recibió un especial regalo por parte de la persona mencionada anteriormente. Diego Cáceres se acercó lo más que pudo al jefe de Estado y le regaló un completo, que después de mucho esfuerzo pudo llegar a la manos de Gabriel Boric, quien lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja.

«Presi, su completo», expresó el hombre quien después se sinceró sobre como fue aquel momento. «Me abrazó y me dijo ‘¡Qué buena!, Muchas gracias, justo no había almorzado, así que me lo voy a ir comiendo en el camino», relató el dueño del Food Truck «Valhalla», según indicó el medio antes mencionado.

Al presidente Boric le regalaron un completo .

Un cariño del pueblo de santa Juana .

“Presi su completo” pic.twitter.com/QLEWXUUJam — El Penquista ♛ (@elpenquista22) February 9, 2023