«Renuncié al sueño de…»: Mauricio Correa entrega detalles sobre su salida de Viña 2023

Estamos a nada que ocurra El Festival de Viña 2023 y esta semana, nos han sorprendido con impactantes noticias. De hecho, dos bajas marcaron está semana, la primera fue nada mas ni nada menos que Yerko Puchento.

La segunda, fue quien poseía el cargo de Productor Ejecutivo, Mauricio Correa. El periodista, es reconocido por su larga proyección en la dirección de programas de televisión y claramente, de la época dorada de «Buenos Días a Todos».

En ese contexto, el productor aprovechó sus redes sociales para entregar los verdaderos motivos de su salida. En primera instancia, avisó por medio de su Instagram que publicaría en una horas un video explicativo a través de su nuevo canal de YouTube.

«Renuncié al sueño de mi vida»

El periodista, empezó contando que a pesar de tener diferencias como equipo, pensaba que todo se podría solucionar, pero no fue así. «Renuncié porque habíamos tenido puntos de vista muy distintos hace mucho rato», comenzó en su relato.

«El tema es que el día que Maná se baja, ese día tuvimos reunión y yo no me entere que se había bajado el grupo mexicano. Yo el productor ejecutivo. Después tuve una reunión con los ejecutivos del canal y meto las patas», continuó sobre su pasó en la organización de Viña 2023.

«Me di cuenta, que estaba en un error y me enteré después que terminó la reunión que Maná se había bajado», declaró.

Tras esto, llegó la baja de Yerko Puchento tras la incomodidad de ser anunciadas las artistas que reemplazaron al día que se presentaba el grupo mexicano.

«Nuestro deber como productores y directores era protegerlo», sobre las función como productor ejecutivo.

«Me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer porque yo no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales… me di cuenta una semana antes que no tenía autoridad. No se me había dicho que Maná se había bajado, tres días antes de que yo hiciera el ridículo en una reunión… Cuando yo pedí que por favor buscaran a un artista distinto al que ya está, porque podía perjudicar a Yerko y a Jorge López (el guionista) me dijeron que la instrucción era que yo no podía dar esa orden, porque yo no figuraba», confesó sobre lo que ocurrió a días de Viña 2023.

«Me vi en la obligación, por convicción, de renunciar a lo que siempre soñé, hacer el Festival. Por dignidad y convicción al cargo, tuve que renunciar. Tengo pena, frustración enorme, pero solidaricé con el cargo de productor de televisión y con dos actores chilenos», finalizó.