«Víboras de mier…»: El impactante descargó de DJ Méndez a través de su Instagram

Durante la jornada del pasado martes 14 de febrero, DJ Méndez dejó de lado el día del amor y la amistad para mandar un impactante palo a través de sus historias de Instagram.

En el mismo, explicó que se había sentido utilizado por quienes en algún momento consideró amistades, algo que finalmente no terminó por ser tan así.

El mensaje de DJ Méndez

Como te mencionamos anteriormente, el hecho ocurrió directamente en lo que fue su perfil oficial de Instagram. En dicho espacio, el artista soltó un fuerte descargo respecto a su círculo, centrándose en que algunas personas del mismo, lo habrían utilizado solamente para beneficio personal.

«Solo pasar a decir que todas las personas que se aprovecharon (en todo sentido) de mí, están eliminadas para siempre!!! Víboras de mierda!!! Solo les gusté cuando tenía dinero», escribió en un principio el artista.

Posteriormente, agregó más detalles a sus descargos. «Pero sin dinero no serví!!! Aunque tomaron y gozaron conmigo, no les serví para nada. Ahora les pasé toda mi plata y eso les sirve bastardos!! Váyanse a la ctm!!! Les serví para pagarles sus cuentas, todas sus cosas, ahora que me parta un rayo!!! Eliminados para siempre!!! y tratándome de borracho, pero en todas tus fiestas te serví como borracho».

Finalmente, concluyó con otro palito en la misma historia. «Y todos los que les pagué sus cuentas, espero que estén bien y no me llamen. Y créeme que no iré a tu casa!!! Nunca más!!!».

Sus posteriores disculpas

Sin embargo, esto solamente fue la primera parte de sus respectivos mensajes, ya que posteriormente vendría una respectiva disculpa. «Estoy pésimo, me siento muy mal, iré directo al grano. Ayer subí una historia con mucha rabia, muchísima rabia. Era un día malo, y tuve la mala idea de subir esta historia, donde ciertas personas se sintieron atacadas y no era para esas personas», contó el cantante en un principio.

Pero esto no era todo por parte del mismo. «De verdad me siento pésimo, no sabía cómo más pedir disculpas, porque a las personas que sí iba el mensaje, ni siquiera vieron el mensaje», confesó.

«Se enredó todo, una discusión que venía trayendo con otras personas, de verdad, todo mal. Mil disculpas y quería hacerlo público en mi propio Instagram, porque fue aquí donde lo publiqué. Estoy muy triste por eso, de verdad son sinceras mis disculpas, espero que las acepten estas personas, en especial las que más quiero», concluyó el mismo DJ Méndez.