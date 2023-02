Representó a Argentina en Viña 2023: Camilú nos contó sobre su paso en la ciudad jardín en El Portal del Fest

Hoy nos visitó Camilú, quien representó a Argentina con su canción «De a poquito» en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2023.

La cantante cuenta con un increíble talento, y arribó en nuestro estudio temporal en Hollywood Pub. De hecho, conversó junto a DJ Black, JL Godoy y Lucho de Chile, sobre su estadía en Chile, los shows que más le gustaron, entre otras cosas.

Su paso por Viña del Mar 2023

La intérprete trasandina, reflexionó sobre los votos que evaluaban las presentaciones. Dentro de ello, nos dijo que lamentablemente hay personas que tiene más fuerzas que otras en redes y eso juega en contra.

«El que no quiere te vaya bien, te va a poner un 1.0 y eso baja un montón el promedio. Es parte del juego. Lo disfrute mucho, mi foco, era llegar disfrutarlo, observar, fueron noches increíbles», relató.

«El sábado me devuelvo, quiero meterme al agua, soy del sur de Argentina, estoy acostumbrada al agua helada», nos confesó sobre sus próximos días en Chile.

La parrilla del certamen no quedó afuera, Camilú, cuenta que Laila Roth es muy famosa en su país natal. En cuanto a lo humoristas chilenos, quedo fascinada con la rutina de Pamela Leiva.

«Me he reído mucho con el humor chileno, con Pamela, estalle. La escuche un montón y me reí un muchísimo. Me parece hermoso que tengan humoristas, en mi país no es algo usual que se presenten comediantes en los festivales», reflexionó la cantante.

Su estadía en Viña del Mar, significó mucho para ella y su carrera, está muy feliz de haber pisado la Quinta Vergara.

«Todo eso se esta disfrutando mucho, el Festival, no es solo subirse al escenario, con los compañeros, los artistas. El nivel de la producción. Nos llevamos muy bien como grupo, sufrimos cuando alguno le toca cambiar y nos tocaba verlo por la televisión, porque escogíamos quedarnos en el hotel», expreso sobre Viña 2023.

«Ahora se viene Lollapalooza en Argentina, increíble, me sorprendió mucho la convocatoria», finalizó sobre su próximo desafío.

