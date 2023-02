«Tiró la mala vibra antes»: Berta Lasala apunta a Vanessa Daroch tras rutina de Belén Mora en Viña 2023

La reconocida vidente nacional Vanessa Daroch fue noticia esta semana tras haber acertado con una triste predicción. Nos referimos a aquella en la cual habló sobre un fracaso por parte del humor en Viña 2023, mismo que terminó ocurriendo con la humorista Belén Mora.

El hecho fue bastante comentado en distintos medios a nivel nacional, siendo TV+ uno de ellos. En el mismo canal, la actriz Berta Lasala aprovechó un momento en pantalla durante el programa Milf para acusar a Daroch de tener cierta responsabilidad en esto.

La predicción

Tal y como te contamos hace algún tiempo, la vidente expresó en un live de Instagram que el fracaso ocurriría. «Habrá un caído en el humor. Este festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal», fueron sus dichos.

A lo que posteriormente, agregó otro punto importante. «Este año, el ‘monstruo’ se come a alguien, sin aderezo, sin sal, sin nada».

Finalmente, concluyó con lo siguiente: «Veo que entra con toda la energía y será un despegue mucho rato en la pista, va a tratar de subir, pero será muy difícil. Veo lágrimas, no sé si de arrepentimiento, no sé si dirá ‘no debí aceptar’ o puede que diga que la gente estaba muy convulsionada».

Misma predicción que terminó ocurriendo en Viña 2023 con la ya mencionada Belén Mora, quien además se tomó un tiempo para responder.

La molestia de Berta Lasala

Según consignó Página 7 los descargos de Lasala llegaron durante el pasado miércoles en el ya mencionado programa Milf de TV+.

«No me puedo dejar de olvidar lo poco sorora que somos, no me olvido de la señora Daroch», dijo en un principio la actriz.

«Dijo que a una mujer chilena le iba a ir mal en la Quinta. Tiró la mala vibra antes, esas energías colectivas pueden influenciar», evidenciando su clara molestia en pantalla ante la predicción.

A lo que finalmente cerró con otro comentario. «Pudo haber dicho un humorista hombre, pero dijo mujer y eso fue feo, poco sororo».