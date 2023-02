Festival de Viña 2023: Belén Mora y su reacción al vaticinio de Vanessa Daroch sobre las pifias en su rutina

Belén Mora ha sido tema de conversación durante la última jornada debido a su comentada rutina en el Festival de Viña 2023, quien se llevó Gaviota de Plata y decenas de pifias a su casa.

Recordemos que Vanessa Daroch se tiró a la piscina el pasado 17 de enero, después que la organización del certamen viñamarino confirmara los nombres que llevarían provocarían las risas en la Quinta Vergara.

La predicción de Vanessa Daroch sobre el Festival de Viña 2023

«Habrá un caído en el humor. Este festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal», señaló la médium en aquella ocasión, a través del programa José Miguel Viñuela llamado «Desde mi Cocina con la Nené».

«Este año, el ‘monstruo’ se come a alguien, sin aderezo, sin sal, sin nada», dijo Vanessa Daroch junto con agregar: «Veo que entra con toda la energía y será un despegue mucho rato en la pista, va a tratar de subir, pero será muy difícil. Veo lágrimas, no sé si de arrepentimiento, no sé si dirá ‘no debí aceptar’ o puede que diga que la gente estaba muy convulsionada», complementó

En ese momento, Vanessa Daroch aseguró que era una mujer y que no era Pamela Leiva (quien ya triunfó) ni tampoco Laila Roth (viernes 24 de febrero), por lo que la única opción era Belén Mora, quien se fue para la casa con el galardón de plata del evento viñamarino.

Por su lado, la comediante nacional que se llevó las pifias del «Monstruo» que despertó tras la entregada de su Gaviota de Plata, reaccionó a la mencionada predicción a través de su cuenta de Twitter.

«Grande Vanesa Daroch! Seca», fue el breve mensaje que dejó en su perfil en la red del pajarillo, donde su perfil se encuentra restringido para nuevos seguidores.