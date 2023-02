«No eran 100 ni 200 lucas»: Kurt Carrera cuenta la firme sobre Rodrigo Villegas y chiste de la deuda en Viña 2023

El «monstruo» quedó encantado con lo que fue la reciente presentación de Rodrigo Villegas en Viña 2023, motivo por el cual terminó siendo premiado con las gaviotas de plata y de oro tras su gran desempeño.

Sin embargo, a pesar de la alta cantidad de buenos chistes que el ya mencionado Villegas dejó caer en la Quinta Vergara, hubo algunos que destacaron más que otros, tal y como fue uno sobre Kurt Carrera, quien terminó siendo parte de la rutina.

El chiste y la respuesta de Kurt Carrera

Para contextualizar un poco más el chiste de Rodrigo Villegas tuvo lugar cuando el humorista habló de la pandemia, un tema que ha sido recurrente los chistes nacionales. En este mismo punto, el hombre que triunfó en el mismo escenario durante el 2017 expresó que durante una de las tantas juntas viruales de Zoom, un amigo comenzó a cobrarle una deuda.

A pesar de que no mencionó nombres, durante el mismo chiste se pudo ver al recordado Tutu Tutu en la pantalla del escenario, haciendo alusión a su amigo Kurt Carrera.

Sin embargo, según expresó Carrera para LUN todo habría sido distinto. «Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. El nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba», dejó caer en un principio.

Además, bajo el mismo punto agregó que, después de haber pedido ayuda a muchas personas, Rodrigo fue el único que no le hizo tapita. «Un día llamo al guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara».

Lo más increíble de todo, es que el dinero prestado, fue mucho más de lo mencionado en el escenario de Viña 2023. «No eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar», concluyó el mismo Kurt Carrera.