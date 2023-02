¿Se acaba el histórico concurso?: afirman que no habrá Reina en Viña 2023

El Festival de Viña regresa con una nueva edición de este 2023 y las novedades respecto a años anteriores no paran, pues recientemente se dio a conocer que el concurso para Reina de Viña no se realizaría en la versión 62 del cetamente.

Esta noticia se suma al cambio de enfoque de la Gala del Festival de Viña, ya que en la nueva edición tendrá un enfoque ambientalista. Además, llega solo un par de días después de la cancelación del show de Maná en la Quinta Vergara.

¿No habrá más Reina del Festival de Viña?

Fue en el año 1979 cuando María Graciela Gómez, quien coanimaba el certamen viñamarino junto a Antonio Vodanovic, se quedó con la primera corona de la historia. La misma que se repartió en 2018, cuando por primera vez hubo un rey, cuando nuestro querido Matías Vega fue el ganador junto a la bailarina cubana, Betsy Camino.

Esta tradición de cada edición del Festival de la Canción se acabaría este 2023, según confirmó el histórico organizador del evento, Sergio Maraboli.

Así lo informó Página 7, quienes aseguraron que el exdirector de La Cuarta, el medio que siempre se encargó de dirigir las votaciones e inscripciones de las candidatas, afirmó que a solo 10 días de la realización del Festival de Viña, no hay quien lidere la elección de un rey y una reina.

«La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer. No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Macarena Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña», indicó Maraboli sin dejar espacio para las dudas.

Aunque Sergio Maraboli aseguró que habría una variante para la tradicional elección, en la que buscarían crear «los embajadores de Viña», además que respaldó las razones de la jefa comunal.

«Por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer, que creo que es un tema súper válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo», consignó el medio antes mencionado, quienes se pusieron en contacto con La Cuarta (histórico medio organizador) y obtuvieron como respuesta que aún no hay noticias al respecto.