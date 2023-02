¿Se dará?: Jordan habló sobre una eventual llegada al Festival de Viña en la Central RadioActiva

Uno de nuestros invitados estrella volvió a pisar la RadioActiva para hablar del actual momento que está viviendo su carrera. Nos referimos a Jordan, quien en este ocasión cayó directamente en la Central RadioActiva para conversar con nuestro JL Godoy, quien estuvo reemplazando al querido Daniel «exHuevo» Fuenzalida.

Bajo este punto, el artista contó varios puntos interesantes de su carrera, como fue su reciente participación como jurado del Festival del Huaso de Olmué y también sus éxitos musicales.

Jordan en la Central RadioActiva

En lo que fue el inicio de la entrevista, el artista expresó sus distintas emociones posterior a haber trabajado como jurado el ya mencionado Festival de Olmué.

Respecto a este tema, el mismo expresó la importancia que esto tuvo en su vida. «Es una gran responsabilidad. Tremendas canciones, tremendos artistas que tenemos en nuestro país. Los chiquillos fueron a jugar sus cartas ahí. En un bonito escenario, un bonito lugar. Así que puras cosas positivas después de evaluar ahí».

Además, agregó que no es lo mismo evaluar que ser evaluado. «Estar ahí, evaluando a los colegas es super distinto y por supuesto que uno se lo toma muy en serio, como todos los desafíos que me toca enfrentar en la vida. Fue bonito descubrir esta mirada distinta».

Acerca de dicha experiencia, el artista expresó que recibieron una gran orientación de quien fue el presidente del jurado, Ricardo de la Fuente. El mismo utilizó sus conocimientos al respecto para poder guiarlos un poco más.

Sin embargo, agregó que cada juez realiza su trabajo de manera distinta. «Siempre prima el criterio personal del área que uno viene representando. En mi caso en particular, me fijo mucho en detalles técnicos, la música, la estructura y como toda la propuesta musical termina influyendo en la gente en ese minuto».

Su presente y su futuro

Al momento de ser consultado respecto a su carrera, el artista expresó que no fue fácil llegar hasta donde está. «Acierto y error, acierto y error. Lo importante creo yo, es que después del error uno haga el análisis de cómo no caer de nuevo ahí. Yo creo que es parte de la vida misma, lo importante es no meter la pata donde mismo. Esa ha sido nuestra gracia. Equivocarse, mejorar, crecer».

Además de esto, se habló acerca de una posible llegada a Viña del Mar, en donde el cantante contó la firme. «Hemos sido parte de la conversación, pero no se ha dado. Creo que nosotros somos un equipo que estamos preparados para cualquier desafío que se nos presente, Viña no es la excepción».

Respecto a lo que fue uno de sus juntes más importantes a nivel internacional, el cual se dio recientemente con A.B. Quintanilla, quien marcó historia junto a Selena, el artista no ocultó su felicidad. «A.B. es un tremendo amigo, un pana de la cumbia, un brother me dice. Yo también lo siento así, estoy muy agradecido de todas sus enseñanzas, las conversaciones, los tiempos. Estuve en su casa en Texas. Entonces, ha sido una maravillosa experiencia, tenemos varios proyectos, así que tenemos varias cosas que contar».

Sus próximas presentaciones

A pesar de la alta cantidad de emociones que ha tenido hasta ahora, el 2023 de Jordan está recién comenzando. Esto se evidencia en lo que serán sus futuros shows, los cuales te dejamos a continuación.

17 de febrero – Pinto

18 de febrero – Putaendo (La Fiesta de la Chaya)

24 Febrero: Litueche y Las Cabras.

25 de Febrero: Lago Ranco

10 Marzo: Rancagua

18 de Marzo: Pichilemu

1 de Abril: Casablanca

Revisa su presentación completa a continuación: