«Estás en modo diosa»: Antonella Ríos se postula como reina con coqueto bikinazo

Tal como te hemos dicho en muchas ocasiones, Antonella Ríos suele subir las temperaturas de los cibernautas de Instagram gracias a diversas fotitos que sube a su perfil. Esto se volvió a repetir hace poco, cuando la chiquilla dejó la grande al borde de una piscina.

En esta ocasión, la candidata a reina del Festival de Viña 2013 volvió a hacer alusión a una corona, pero en esta ocasión, desde la comodidad de una piscina.

«Reina de playas y piscina #2023. Gracias por el spot @clucluhidalgo. Fotografa @esperanzasilvas😆», señaló Antonella Ríos en la destapada publicación en bikini.

Asimismo, aquella postal se llenó de «likes» y más de 400 comentarios que se dividieron entre piropos, una que otra crítica por la foto e incluso, el perrito que apareció en una esquina de la publicación.

«Estás como quieres tú»; «La foto más arreglada, la cintura y la cadera jajajaja»; «Estoy como el perro de la orilla 🥵»; «Estas en modo diosa bebé.🔥🔥❤️ lógico que ganas todo»; «Devuelvete ke te pasaste🔥», son el tipo de mensajes que se pudieron observar en la cuenta de Antonella Ríos.

El descargo de Antonella Ríos sobre su época como candidata

Durante este mes de febrero pero del año pasado, Antonella Ríos realizó un desahogo sobre la ocasión en la que fue candidata a reina del Festival de Viña 2023 y en la que no la pasó muy bien.

En esa oportunidad, la actriz aseguró que no estaba convencida pero solo lo hizo para posicionar a La Red en aquella ocasión. Aunque esta iniciativa no fue recibida de la misma forma por el canal, ya que pese a que ellos la motivaron, no le habrían entregado el apoyo correspondiente.

«Perdí y toda la gente se fue. Me dejaron sola. Y en esa época yo a las siete de la mañana estaba en Mujeres Primero y después hacía Intrusos. Entonces trabajaba todo el día», confesó a través de Me Late en TV+. Puedes ver la nota completa en el siguiente enlace.