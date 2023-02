«Todo natural, excepto…»: Myriam Hernández confesó su relación con las intervenciones estéticas

La querida cantante chilena, Myriam Hernández, comenzó su carrera a finales de la década de los 80s. Su álbum debut se publicó en 1988, bajo el título «Myriam Hernández».

La interprete de canciones icónicas como «El hombre que yo amo» y «Huele a peligro» conversó con el medio The Clinic sobre diversos tópicos de su carrera, estereotipos, cambios personales, entre otros.

La reflexión de la cantante

El medio le preguntó sobre el rol que tiene en redes sociales por la gran cantidad de seguidores que tiene en Instagram, puesto que ya cuenta con casi medio millón de fanáticos.

En ese contexto, la cantante confesó por cuál causa lucharía, debido a la gran masa que mueve en su cuenta.

«Todo lo que tenga que ver con la mujer. Hace poco dije por televisión que yo había vivido violencia en un pololeo. Lo conté ahora no porque esté de moda, sino porque hoy el tema puede abrirse. Me atreví a decirlo porque siento que hay muchas mujeres a las que les podría servir de experiencia», confesó Myriam Hernández.

Instagram se convirtió en unas de las plataformas en que los famosos pueden mostrar sus actividades dirás. En ese sentido, también recae el tener que verse bien.

«A mí siempre me ha gustado verme bien. Hoy es feo hablar del cuerpo, y yo ya tengo de ciertos años, ¿no? Uno pasa por periodos en los que sube de peso, pero la gente que te vio con mini y flaquita no te perdona», declaró inicialmente.

«Da rabia, porque uno no puede decir que tiene un problema o si está pasando por un momento difícil», agregó Myriam Hernández.

«También tienes estar al día en verte bien. Yo estoy en contra de las operaciones. A mí nadie me cree que no me he operado nada, excepto de las pechugas», reveló.

«Todo lo demás puede ser natural, y lo es hasta aquí y hasta donde yo pueda», finalizó.