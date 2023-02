Tras ocho meses de matrimonio: Anuel AA y Yailin la Más Viral terminan su relación

Anuel AA y Yailin la Más Viral era una de las parejas más controversiales de la escena urbana, tras lo múltiples vínculos con Karol G y la diferencia de edad. Pero todo se acabó durante las últimas horas, cuando el puertorriqueño confirmó el quiebre de la relación.

Este fin del vínculo entre ambos exponentes musicales llega solo ocho meses más tarde del matrimonio de la pareja. Además de que Yailin la Más Viral, quien tiene 20 años y es diez años menor que Anuel AA, está embarazada esperando la retoña de ambos.

La confirmación del quiebre por parte de Anuel AA

«Todo en manos de dios. Las palabras ya no importan», inició la voz de «China» a través de una transmisión en su Instagram que más tarde se viralizó en TikTok.

Junto con confirmar la compleja noticia en temas del corazón, Anuel AA también solicitó que respalden a su ahora ex pareja. «Ella está trabajando, apóyenla. Esa es la madre de mi hija ¿entiende? Y como quiera es mi familia, siempre va a ser mi familia», continuó diciendo.

Igualmente, y ya para dar cerrado el tema, el puertorriqueño aseguró que siempre tendrá cariño por la rapera y voz de «Chivirika», quien también es la madre de la retoña que tendrá como nombre «Cattleya» y que nacerá muy pronto.

«Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya (…) Yailín es la madre de mi hija ¿entiende lo que te digo? Mira no estoy con ella, pero mira es la madre de mi hija», comunicó Anuel AA.

El puertorriqueño sigue más que activo lanzando nueva música. Tal es el caso del «mega» álbum titulado «LLNM2» (Las Leyendas Nunca Mueren) que incluye colaboraciones con Omega, David Guetta, Jowell & Randy, De La Ghetto, Bryant Myers, Ñengo Flow, Nicky Jam, YOVNGCHIMI, entre otros.